Universitario suma a jugador de más de un millón para el partido ante Los Chankas: "Está apto"

Universitario necesita poder seguir en la senda del triunfo para no distanciarse en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026. Los cremas están con la mente puesta en su próximo partido ante Los Chankas por la fecha 5, donde buscarán dar el golpe de visitar y sumar los tres puntos. Precisamente, se conoció que sumarán a un talentoso jugador con una millonaria cotización en el mercado.

Universitario suma a jugador de más de un millón para el partido ante Los Chankas

Uno de los jugadores que ha destacado en el plantel de Universitario es César Inga. El polifuncional defensa se mantuvo en el club en esta temporada y ha venido siendo titular. Sin embargo, estuvo ausente en la última fecha luego de sufrir molestias físicas en los entrenamientos, por lo que los hinchas se preguntan cuándo volverá con el equipo.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta emocionó a los hinchas al revelar que el defensa nacional ya se encuentra recuperado de su lesión y será convocado para el partido ante Los Chankas. Incluso, señaló que hay opciones de que pueda volver a jugar por la banda izquierda.

Video: L1 Radio

"César Inga está apto para jugar. Descansó en el partido pasado, pero ya está. Di Benedetto va a volver y, si sale en lista, puede ser que le de descanso a Carabalí para que Inga juegue por izquierda", fue la información que reveló el citado comunicador.

De esta forma, el DT Javier Rabanal recupera a una de sus piezas más importantes en la defensa con el objetivo de poder salvaguardar su arco en Andahuaylas ante Los Chankas. Cabe recordar que Inga es uno de los jugadores con mayor proyección en el equipo, por lo que es vital que sume minutos pensando en una futura venta.

Valor de mercado de César Inga

El gran rendimiento de César Inga no ha pasado desapercibido, pues despertado la atención de diversos equipos desde la temporada pasada. Además, incrementó considerablemente su valor en el mercado de pases, actualmente está cotizado en 1,5 millones de dólares, según el portal Transfermarkt.