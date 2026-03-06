¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026

Las Elecciones Generales 2026 están programadas para el próximo domingo 12 de abril, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha estado informando todas las actualizaciones vinculadas a la realización de la jornada, para lograr que todo transcurra con normalidad.

Frente a esto, es necesario tener en cuenta que, aunque el voto es un acto obligatorio que debe cumplirse para aportar en el proceso en busca de la elección de las nuevas autoridades del Perú, no a todos los ciudadanos se les exige acudir a los centros de votación a sufragar, ya que hay algunas excepciones.

Esta distinción solo se realiza en algunos casos de acuerdo a los años que tenga el elector, puesto que llega un límite de edad en cada individuo en el que ya no es necesario que tengan que participar de los comicios, y pasa a convertirse en un voto facultativo.

¿Quiénes están obligados a votar en las Elecciones Generales 2026?

Todos aquellos ciudadanos que tengan más de 18 años, tienen el deber de asistir a su centro de votación asignado este 12 de abril, ya que pertenecen al grupo de electores obligatorios. No obstante, la situación cambia al cumplir los 70 años.

ONPE confirma edad límite para votar obligatoriamente en 2026 / FOTO: ONPE

¿Desde qué edad puedo dejar de votar?

De acuerdo a la data publicada por la ONPE en todos sus canales oficiales, a partir de los 70 años de edad, el voto automáticamente se establece como facultativo, es decir, opcional.

¿A qué hora inician las Elecciones Generales 2026?

Las Elecciones Generales se realizarán el domingo 12 de abril de 2026 e iniciarán desde las 7 a. m. extendiéndose hasta las 5 p. m. Las mesas de sufragio deberán estar instaladas desde las 6 a.m.

¿Cómo saber dónde votar?

Para conocer tu local de votación, solo debes ingresar a: https://eg2026.onpe.gob.pe/electores-y-miembros-de-mesa/conoce-tu-local-de-votacion/ y colocar tu DNI. La plataforma te brindará la información correspondiente.