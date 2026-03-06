Se confirma teletrabajo para el sector público por emergencia de gas natural: ¿aplica para el sector privado?

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ha dado a conocer que el teletrabajo volverá a Lima Metropolitana y Callao durante un periodo limitado, como medida de respaldo ante la emergencia del servicio de gas presentada en los últimos días. De la misma forma, se ha dispuesto clases en modalidad remota en todos los niveles educativos.

Esta implementación aplicará para el sector público, pero podrá ser tomado también por el sector privado de trabajadores, ya que tiene la finalidad principal de reducir el consumo energético a lo largo del tiempo que dure el restablecimiento del recurso en las diferentes partes del país.

¿Cuánto tiempo durarán las clases virtuales?

De acuerdo a la información brindada, las clases se desarrollarán de forma remota durante una semana en todos los niveles educativos de Lima y Callao. Así será para los colegios, institutos y universidades, tanto públicas como privadas.