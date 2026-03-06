- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Se confirma teletrabajo para el sector público por emergencia de gas natural: ¿aplica para el sector privado?
El Congreso del Perú ha anunciado nuevas medidas que deberán tomarse en cuenta ante la crisis por gas natural que viene azotando el país desde hace unos días.
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ha dado a conocer que el teletrabajo volverá a Lima Metropolitana y Callao durante un periodo limitado, como medida de respaldo ante la emergencia del servicio de gas presentada en los últimos días. De la misma forma, se ha dispuesto clases en modalidad remota en todos los niveles educativos.
PUEDES VER: Municipalidad de San Juan de Lurigancho realiza importante acción por el inicio de clases: escolares se verán beneficiados
Esta implementación aplicará para el sector público, pero podrá ser tomado también por el sector privado de trabajadores, ya que tiene la finalidad principal de reducir el consumo energético a lo largo del tiempo que dure el restablecimiento del recurso en las diferentes partes del país.
¿Cuánto tiempo durarán las clases virtuales?
De acuerdo a la información brindada, las clases se desarrollarán de forma remota durante una semana en todos los niveles educativos de Lima y Callao. Así será para los colegios, institutos y universidades, tanto públicas como privadas.
- 1
Gobierno anuncia clases virtuales en Lima y Callao por escasez de gas: ¿hasta cuándo durará la medida?
- 2
Lima recibió la mejor noticia que beneficiará a los vecinos: se inauguró importante vía que cambiará la vida de todos
- 3
¿Se postergará el inicio de clases por lluvias en provincias? Esta es la ÚLTIMA INFORMACIÓN del MINEDU