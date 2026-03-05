Sedapal confirma corte de agua en Lima este viernes 6 de marzo: verifica las zonas afectadas y horarios

El servicio de agua potable tendrá una suspensión temporal este viernes 6 de marzo, según informó Sedapal. La medida responde a trabajos programados de mantenimiento, con el objetivo de optimizar el abastecimiento para miles de familias. ¿Tu zona se verá afectada? Revisa toda la información en esta nota.

Corte de agua en Ate este viernes 6 de marzo

Este viernes 6 de marzo, el sector 177 de Ate no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.. Las zonas afectadas son:

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Cuadrante: Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola

Debido a trabajos de limpieza de reservorio, Sedapal cortará el agua en el sector 177 de Ate. El horario de la suspensión en las siguientes zonas es de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

APV El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Los Alpes de Santa Clara-Esq. Piérola, Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Pierola, Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. C.P. sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Prop. Nueva Primavera Santa Clara

Asoc. J.V. Villa Hermosa Roncadora Grande - Esq. Piérola, Asoc. Resid. Sol y Campo - Esq. Piérola, Asoc. La Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Santa Rosa de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Sta Clara - Esq. Piérola, Coop. Viv. Las Lomas de Palao-Esq. Piérola

Santa Anita no tendrá agua potable este 6 de marzo

Sedapal realizará trabajos de empalme de tubería en el sector 77 de Santa Anita, en un horario de corte de 12 horas, desde las 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Urb. Santa Rosa de Quives

Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares,, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas.

Sedapal suspenderá agua potable en Independencia

El sector 337 del distrito de Independencia no contará con el servicio de agua potable este viernes 6 de marzo. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m.

A.H. Cahuide Ampl., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Comité Vecinal N.° 17 Alto Perú, A.H. Condorcanqui, A.H. 4 de Diciembre Ampl., A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. 5 de Diciembre, A.H. 15 de Mayo

A.H. Nueva Generación, A.H. José Olaya, A.H. Pueblo Nuevo, A.H. San Lorenzo, A.H. Manuel Scorza, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. Pobladores San Pedro y San Pablo, P.J. José Olaya