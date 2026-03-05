- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Melgar
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Sedapal confirma corte de agua en Lima este viernes 6 de marzo: verifica las zonas afectadas y horarios
Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en varios sectores de Lima, incluyendo Ate, Santa Anita y Independencia, debido a trabajos de mantenimiento.
El servicio de agua potable tendrá una suspensión temporal este viernes 6 de marzo, según informó Sedapal. La medida responde a trabajos programados de mantenimiento, con el objetivo de optimizar el abastecimiento para miles de familias. ¿Tu zona se verá afectada? Revisa toda la información en esta nota.
PUEDES VER: Tilsa Lozano expone a Carlos Zambrano y muestra que le da 'like' privado en Instagram: "¿Está casado?"
Corte de agua en Ate este viernes 6 de marzo
Este viernes 6 de marzo, el sector 177 de Ate no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.. Las zonas afectadas son:
- Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola
- Cuadrante: Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola
Debido a trabajos de limpieza de reservorio, Sedapal cortará el agua en el sector 177 de Ate. El horario de la suspensión en las siguientes zonas es de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- APV El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Los Alpes de Santa Clara-Esq. Piérola, Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Pierola, Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. C.P. sector Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Prop. Nueva Primavera Santa Clara
- Asoc. J.V. Villa Hermosa Roncadora Grande - Esq. Piérola, Asoc. Resid. Sol y Campo - Esq. Piérola, Asoc. La Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Santa Rosa de la Roncadora - Esq. Piérola, Asoc. Las Violetas de Sta Clara - Esq. Piérola, Coop. Viv. Las Lomas de Palao-Esq. Piérola
Santa Anita no tendrá agua potable este 6 de marzo
Sedapal realizará trabajos de empalme de tubería en el sector 77 de Santa Anita, en un horario de corte de 12 horas, desde las 10:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Urb. Santa Rosa de Quives
- Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares,, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas.
Sedapal cortará el servicio de agua en diversos distritos de Lima este viernes 6 de marzo.
Sedapal suspenderá agua potable en Independencia
El sector 337 del distrito de Independencia no contará con el servicio de agua potable este viernes 6 de marzo. El horario de corte será de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Cahuide Ampl., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Comité Vecinal N.° 17 Alto Perú, A.H. Condorcanqui, A.H. 4 de Diciembre Ampl., A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. 5 de Diciembre, A.H. 15 de Mayo
- A.H. Nueva Generación, A.H. José Olaya, A.H. Pueblo Nuevo, A.H. San Lorenzo, A.H. Manuel Scorza, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. Pobladores San Pedro y San Pablo, P.J. José Olaya
- A.H. Bellavista, A.H. Bellavista Ampl., A.H. Bellavista Ampl. Il etapa, A.H. Bellavista II etapa, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre Il etapa, A.H. Santísima Cruz, A.H. Santísima Cruz Ampl., A.H. Señor de los Milagros Payet, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Juan Velasco Alvarado Ampliación.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90