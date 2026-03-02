Corte de agua este martes 3 de marzo hasta por 12 horas: 4 distritos serán afectados, según Sedapal

Algunos distritos de la capital serán afectados con un nuevo corte de agua que obstruirá varias actividades principales para los ciudadanos, por lo cual será necesario tomar las precauciones del caso. La suspensión ha sido programada oficialmente para el próximo martes 3 de marzo de 2026.

Por medio de la información brindada a través de su canal de difusión de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que serán 4 zonas las perjudicadas con esta interrupción del suministro, la cual durará hasta por 12 horas en determinados puntos.

En vista que la entidad ha anunciado esta cancelación del recurso hídrico con tiempo de anticipación, los vecinos y vecinas de Independencia, Puente Piedra, Ate y La Victoria, tendrán la oportunidad de seguir las recomendaciones a detalle: desde juntar agua, hasta priorizar el uso solo para las necesidades básicas.

Un nuevo corte de agua fue programado para este 3 de marzo / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 3 de marzo

Ate (Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.)

Áreas afectadas: Sector 152. A.H. Huaycán Zona R, UCV 206D II y III, Ampliación Monte de Sinai, UCV 206C. En sector 175 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: A.H. Los Libertadores, A.H. Salazar Bondy, Urb. Monte Los Olivos, A.H. María Parado de Bellido, A.H. Alfa y Omega, Asoc. Virgen de Chaute, A.H. Micaela Bastidas II, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. La Florida II, Asoc. Villa Las Dalias, Asoc. Manhattan, Asoc. La Estrella de Barbadillo, A.H. Santa María de Vitarte, Asoc. Virgen de Copacabana.

La Victoria (Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.)

Áreas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Las Américas, Prolong. Parinacochas, Av. Aviación. Sector 17.

Independencia (Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.)

Áreas afectadas: A.H. Cahuide, A.H. Cahuide Ampliac., A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Condorcanqui, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya.

Sector 337.

Puente Piedra (Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.)

Áreas afectadas: APV San Agustín, Asoc. Prop. de Viv. Los Ángeles de Puente Piedra, Asoc. Prop. del Progreso de Viv. Las Dalias I y II etapa, Asoc. de Prop. del Fundo Lechucero, Asoc. de Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa, Asoc. Viv. San Juan Vilca, Urb. Las Fresas, PV Virgen de Chapi. Sector 362.

¿A qué se debe el corte de agua?

Según lo que indica Sedapal, se ha anunciado la realización de trabajos de mantenimiento en la red, por lo cual se ejecutará este nuevo corte de agua en algunos distritos de Lima para seguir ofreciendo un mejor servicio a todos los usuarios.