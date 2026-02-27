- Hoy:
Sedapal confirmó corte de agua en 3 distritos de Lima este 28 de febrero: ¿Tu zona se perjudicará? Verifica AQUÍ
La comunidad limeña sufrirá nuevamente una suspensión del servicio de agua potable durante este último fin de semana del mes de febrero.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) exhorta a la población a tomar medidas preventivas durante este sábado 28 de febrero de 2026, pues se ha anunciado un nuevo corte del servicio que afectará por varias horas a algunos de los sectores en 3 distritos de la capital.
PUEDES VER: Vecinos de Puente Piedra celebran inicio de obra que aportará en la calidad de vida de las familias
Por medio de su canal de difusión en WhatsApp, la entidad se encargó de comunicar a la población limeña sobre esta suspensión, que responde a diferentes trabajos de mantenimiento y arreglos generales, con la finalidad de seguir brindando un mejor soporte a todos los usuarios.
En la información se menciona que los distritos confirmados serán La Molina, Comas y Ate. En algunos casos la interrupción se extenderá hasta por 12 horas, por lo cual es clave tomar precauciones como almacenar el agua y evitar utilizarla para acciones no principales.
Nuevo corte de agua se programó para este 28 de febrero / FOTO: Sedapal
Corte de agua este 28 de febrero
La Molina
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: A. H. Matazango. Cuadrante: Conj. Resid. El Parque de Monterrico I y II, Asoc. de Vivienda FAP José Quiñones, Av. Jorge Chávez.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 191.
Comas
- Áreas afectadas: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 343.
Ate
- Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
- Áreas afectadas: A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 176.
