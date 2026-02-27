Sedapal confirmó corte de agua en 3 distritos de Lima este 28 de febrero: ¿Tu zona se perjudicará? Verifica AQUÍ

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) exhorta a la población a tomar medidas preventivas durante este sábado 28 de febrero de 2026, pues se ha anunciado un nuevo corte del servicio que afectará por varias horas a algunos de los sectores en 3 distritos de la capital.

Por medio de su canal de difusión en WhatsApp, la entidad se encargó de comunicar a la población limeña sobre esta suspensión, que responde a diferentes trabajos de mantenimiento y arreglos generales, con la finalidad de seguir brindando un mejor soporte a todos los usuarios.

En la información se menciona que los distritos confirmados serán La Molina, Comas y Ate. En algunos casos la interrupción se extenderá hasta por 12 horas, por lo cual es clave tomar precauciones como almacenar el agua y evitar utilizarla para acciones no principales.

Nuevo corte de agua se programó para este 28 de febrero / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 28 de febrero

La Molina

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas: A. H. Matazango. Cuadrante: Conj. Resid. El Parque de Monterrico I y II, Asoc. de Vivienda FAP José Quiñones, Av. Jorge Chávez.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sector 191.

Comas

Áreas afectadas: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector 343.

Ate