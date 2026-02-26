Gastón Acurio entregó videos de Adrián Villar en su restaurante antes del atropello a Lizeth Marzano: "Ya está en Fiscalía"

La trágica muerte de Lizeth Marzano sigue generando indignación en la ciudadanía peruana. Lizeth perdió la vida el pasado martes 18 de febrero tras ser atropellada en San Isidro por un vehículo conducido por Adrián Villar, un joven de 21 años, hijo de la pareja de Marisel Linares, reconocida periodista con una destacada trayectoria en el ámbito de las comunicaciones.

¿Manejó en estado de ebriedad? ¿Se durmió mientras conducía? Existen una serie de hipótesis en torno a lo ocurrido, lo cierto es que Villar no ayudó a Lizeth en el lugar de los hechos y tampoco se entregó a las autoridades en el plazo correspondiente. A raíz de ello, se pudo conocer que previo al trágico episodio, la persona había estado en compañía de amigos en el restaurante Tanta, de propiedad del reconocido chef peruano Gastón Acurio.

Justamente por ello, el propio Acurio confirmó a Latina que ya entregó los videos de las cámaras de seguridad de su establecimiento a la Fiscalía y Policía Nacional del Perú con la finalidad de que se pueda obtener todos los elementos posibles para ayudar en la investigación del caso.

Comunicado de Tanta sobre fallecimiento de Lizeth Marzano

Horas previas, mediante su cuenta de Instagram, Tanta informó que hasta ese momento no habían recibido la solicitud de entrega de imágenes, sin embargo, estaban a disposición de las autoridades para colaborar con lo que se necesite.

A esta hora y tras lo indicado por el propio Gastón Acurio, se puede informar que la información ya se encuentra en manos de las autoridades pertinentes.