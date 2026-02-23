¡Atención, extranjeros! Este lunes 23 de febrero, el gobierno de Donald Trump confirmó en el Registro Federal, el diario oficial de Estados Unidos, la implementación de una nueva normativa que limita el acceso a permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. Esta medida entrará en vigencia desde el 24 de abril de este 2026. A continuación, todo lo que debes saber.

Inmigrantes y solicitantes de asilo: modifican regla que restringe el TPS para este grupo

'Univisión' y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto esta norma fundamentada en las órdenes ejecutivas emitidas en el 2025 por Trump, con la finalidad de "proteger al pueblo estadounidense contra la invasión" de inmigrantes.

Atención, inmigrantes y solicitantes de asilo: cambian regla que restringe el TPS para este grupo.

Recordemos que, en su toma de posesión el 20 de enero de 2025, el republicano afirmó que el país enfrentaba una "invasión" de millones de extranjeros que habían ingresado sin autorización. Si bien, el gobierno no ha proporcionado cifras exactas sobre la cantidad total de ilegales en el país, estimaciones del DHS aseguran que esta cifra oscila entre 10 y 21 millones.

Es importante saber que, durante la administración anterior, aproximadamente 930,000 extranjeros ingresaron a EE. UU. mediante el programa CBP One, mientras que otros 530,000 lo hicieron bajo el programa humanitario CHNV, enfocado en los extranjeros cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

No obstante, ahora, la administración Trump señaló que estos ingresos, junto con aquellos no registrados por las autoridades de inmigración, incluidos aproximadamente 315,000 menores no acompañados, se consideraban irregulares y habían colapsado el sistema de asilo con solicitudes consideradas frívolas o falsas.

Gobierno toma medida tras gran cantidad de solicitudes

Cabe precisar que, hasta el 30 de junio del año pasado, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) había registrado alrededor de 1,5 millones de solicitudes de permisos de trabajo de nuevos peticionarios de asilo afirmativo.

Ante el aumento en los tiempos de procesamiento, que superaron los 180 días, el gobierno tomó la decisión de otorgar autorizaciones de trabajo a aquellos que esperaban más de seis meses por la resolución de su caso. Asimismo, se contabilizan otros 2,4 millones de solicitantes de asilo defensivo que, debido a las mismas demoras en los procesos, también solicitaron permisos de trabajo a través de USCIS.