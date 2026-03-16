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Prensa brasileña no perdona a André Carrillo tras empate ante Santos de Neymar: "Técnicamente..."

Una vez más, la prensa de Brasil no dudó en apuntar contra André Carrillo luego de que el futbolista peruano no sea capaz de demostrar un buen rendimiento en todo el partido.

Jasmin Huaman
André Carrillo fue titular en Corinthians en el empate ante Santos.
André Carrillo fue titular en Corinthians en el empate ante Santos. | Foto: Composición Líbero
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André Carrillo se mantiene firme en el puesto de titular de Corinthians; sin embargo, luego del empate ante Santos de Neymar como visitante, los medios de comunicación se mostraron firmes y le dieron una dura calificación al peruano. El ‘Timao’ está lejos de los primeros lugares de la tabla en la Serie A de Brasil.

Bolivia ganó a Trinidad y Tobago en un partido amistoso previo al repechaje del Mundial 2026.

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El objetivo de André Carrillo es seguir triunfando en el extranjero y, al menos por ahora, no se replantea un regreso al fútbol peruano. Por ello, para el deportista peruano es importante seguir destacando en Corinthians, pero su bajo rendimiento podría comprometerlo en un futuro.

Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras empate de Corinthians

A pesar de iniciar como titular en el partido de Corinthians ante Santos, André Carrillo demostró una notable baja en su rendimiento y tuvo que ser reemplazado a los 79 minutos tras no poder estar a la altura del intenso partido. Ante ello, en portal Globo no dudó en darle una calificación de 6.5, que aunque no es baja, pudo haber sido mejor.

“Ofreció un gran rendimiento en el mediocampo, organizando tanto la construcción del juego como la ofensiva. Técnicamente, jugó un excelente partido. La calificación no es más alta únicamente debido a la evidente dificultad física para mantener la intensidad de principio a fin”, indicaron.

André Carrillo fue titular en el empate ante Santos.

André Carrillo fue titular en el empate ante Santos.

André Carrillo renovó su contrato con Corinthians y aumentó su vínculo con el ‘Timao’ hasta finales del 2026. Luego se evaluará su continuidad en el fútbol brasileño y si continuará lejos del campeonato nacional.

Durante los últimos meses se especuló sobre su regreso a la Liga 1 para jugar por Alianza Lima, pero todo dependerá de los planes del jugador y su disponibilidad.

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Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

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