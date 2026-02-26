DT que llevó a figura de Universitario a España ahora es estratega de Corinthians

Universitario de Deportes ha tenido grandes jugadoras de fútbol dentro de su historia, es por ello que desde el buen ojo de Emily Lima llevó a Pierina Núñez al Levante de España. Asimismo, ahora en el 2026, la brasileña fue anunciada como entrenadora del poderoso Corinthians Femenino.

DT que fichó a futbolista de Universitario a España ahora es técnico de Corinthians

Emily Lima, ex-entrenadora de la selección peruana, siempre tuvo en su lista de convocadas a la delantera Núñez, quien venía mostrando un gran rendimiento con Universitario.

Por ello, decidió llevarla a Levante Femenina una vez que tomó el puesto de técnico en el club español; sin embargo, la salida de la brasileña duró poco debido a los malos resultados. Asimismo, ocurrió lo mismo con la jugadora peruana, quien regresó a la escuadra merengue.

Sin embargo, Emily Lima, en el año 2026, ha sido anunciada como directora técnica del Corinthians, por lo que deberá asumir el compromiso de dirigir el Brasileirao Femenino en Brasil con un club histórico.

"Con gran ilusión, felicidad y gratitud, acojo con entusiasmo la oportunidad de volver a trabajar en Brasil representando al Corinthians, su historia y su inmensa afición. ¡Es un honor formar parte de este gran proyecto que ha transformado la historia del fútbol femenino! Acepto este reto consciente de la gran responsabilidad, con un compromiso de trabajo duro y dedicación que merece todo el apoyo y la bienvenida de la inmensa y leal afición del Corinthians", fueron las palabras de la ex seleccionadora peruana.

Si bien Lima conoce de cerca a las jugadoras peruanas, un traspaso de alguna futbolista de la liga local no sería algo inusual y quizás podría ocurrir.