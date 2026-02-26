0
EN VIVO
Previa de Flamengo vs Lanús

Sevilla remece el mercado y anuncia nuevo fichaje con imagen de Rodrigo Ureña, ex Universitario

Rodrigo Ureña, ex Universitario, remece las redes sociales al figurar en el anuncio del nuevo fichaje de Sevilla de LaLiga EA Sports de España.

Diego Medina
Rodrigo Ureña figura en el nuevo anuncio de Sevilla con su flamante fichaje.
Rodrigo Ureña figura en el nuevo anuncio de Sevilla con su flamante fichaje. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Sorpresa total para los aficionados al ver a Rodrigo Ureña, ex Universitario, en un anuncio del flamante fichaje de Sevilla de España de cara a la siguiente temporada. El volante que ahora juega en Millonarios es noticia en redes sociales por ser protagonista de una mítica postal, el cual ha generado todo tipo de comentarios.

Universitario toma determinante postura sobre la inscripción de Matías Di Benedetto

PUEDES VER: Universitario toma determinante postura sobre la inscripción de Matías Di Benedetto: "Van a…"

Rodrigo Ureña en postal del nuevo fichaje de Sevilla

Resulta, que el cuadro europeo ha informado a sus fieles seguidores el principio de acuerdo con Patrik Mercado, jugador de 22 años que defiende la camiseta de Independiente del Valle. Sin embargo, la postal para darlo a conocer fue junto a Rodrigo Ureña, quien estuvo en la marca del futbolista de Universitario en uno de los duelos que tuvieron por Copa Libertadores.

Mediante las redes sociales, se conocieron todos los detalles de este acuerdo entre ambas instituciones, el cual se concretará al 100% en el próximo mercado de pases. Se sabe que el cierre de libro de pases culminó a fines de enero, por lo que el futbolista ecuatoriano recién se sumará al elenco sevillista a mediados del 2026.

"Principio de acuerdo con Independiente del Valle para la compra de Patrik Mercado. No pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/27. Mercado ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador. En dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados", informó Sevilla en su comunicado.

Sevilla, Rodrigo Ureña

Sevilla anuncia principio de acuerdo con Patrik Mercado de Independiente del Valle.

Actualmente, Sevilla vive un momento irregular en la presente temporada de LaLiga. Este equipo es reconocido por su largo palmarés en la Europa League, pero en las últimas ediciones ha estado luchando por la permanencia. Ahora, espera tener otro rol en lo que queda del certamen local y luego aspirar a mejores cosas con la llegada de su flamante refuerzo, Patrik Mercado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Sevilla remece el mercado y anuncia nuevo fichaje con imagen de Rodrigo Ureña, ex Universitario

  2. Sporting Cristal vs. Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores: cuándo juega, hora y canal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano