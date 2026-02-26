Sevilla remece el mercado y anuncia nuevo fichaje con imagen de Rodrigo Ureña, ex Universitario

Sorpresa total para los aficionados al ver a Rodrigo Ureña, ex Universitario, en un anuncio del flamante fichaje de Sevilla de España de cara a la siguiente temporada. El volante que ahora juega en Millonarios es noticia en redes sociales por ser protagonista de una mítica postal, el cual ha generado todo tipo de comentarios.

Rodrigo Ureña en postal del nuevo fichaje de Sevilla

Resulta, que el cuadro europeo ha informado a sus fieles seguidores el principio de acuerdo con Patrik Mercado, jugador de 22 años que defiende la camiseta de Independiente del Valle. Sin embargo, la postal para darlo a conocer fue junto a Rodrigo Ureña, quien estuvo en la marca del futbolista de Universitario en uno de los duelos que tuvieron por Copa Libertadores.

Mediante las redes sociales, se conocieron todos los detalles de este acuerdo entre ambas instituciones, el cual se concretará al 100% en el próximo mercado de pases. Se sabe que el cierre de libro de pases culminó a fines de enero, por lo que el futbolista ecuatoriano recién se sumará al elenco sevillista a mediados del 2026.

"Principio de acuerdo con Independiente del Valle para la compra de Patrik Mercado. No pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/27. Mercado ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador. En dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados", informó Sevilla en su comunicado.

Sevilla anuncia principio de acuerdo con Patrik Mercado de Independiente del Valle.

Actualmente, Sevilla vive un momento irregular en la presente temporada de LaLiga. Este equipo es reconocido por su largo palmarés en la Europa League, pero en las últimas ediciones ha estado luchando por la permanencia. Ahora, espera tener otro rol en lo que queda del certamen local y luego aspirar a mejores cosas con la llegada de su flamante refuerzo, Patrik Mercado.