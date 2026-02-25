Referente de Universitario advirtió a los hinchas cremas sobre Hernán Barcos: "Eso es lo que quiere"

Dentro de pocos días Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Por ello, un referente del cuadro crema decidió hablar y aconsejar a la hinchada sobre cómo reaccionar cuando vean a Hernán Barcos en el Estadio Monumental. Recordemos que el delantero, e ídolo de Alianza Lima, es el máximo goleador de la temporada con 6 tantos hasta la fecha.

Se trata de Mauro Cantoro, exfutbolista que salió bicampeón del fútbol peruano con la 'U' en los años 1998 y 1999. Ahora, el ya retirado deportista habló para el programa Desmarcados y dio su punto de vista sobre qué cosas no deben hacer los aficionados merengues para evitar que el 'Pirata' se sienta en su ambiente. Vestido de blanquiazul, el artillero sabe muy bien lo que es convertirle a los de Ate.

"Barcos sale ganando si la U se empeña en silbarlo. Eso es lo que quiere y lo que le gusta. Encima, si te llega a hacer goles te cag… La gente de la 'U' tiene que ignorarlo", indicó el referente de Universitario de Deportes, resaltando que los hinchas no deben provocar a Hernán Barcos porque el delantero podría terminar sintiendo eso como un estímulo para rendir mejor en el Estadio Monumental.

Asimismo, Mauro Cantoro señaló que Álex Valera únicamente debe saludarlo y de ahí dedicarse a jugar, esto debido a que el año pasado ambos futbolistas tuvieron un altercado en el clásico que terminó igualado 0-0 en casa de los merengues. En aquel entonces el ídolo de Alianza Lima llamó "muerto" al atacante nacional porque se rehusó a ser convocado por la selección peruana cuando lo llamaron.

Universitario vs. FC Cajamarca: fecha, hora y dónde ver

Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca el domingo 1 de marzo desde las 18.00 horas de Perú por la fecha número 5 del Torneo Apertura. Asimismo, la transmisión del compromiso del fútbol peruano será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional, mientras que si quieres ver el partido totalmente online podrás hacerlo en Movistar Play en caso cuentes con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.