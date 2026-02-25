0
Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por Champions League

Hernán Barcos sin filtro dio firme comentario sobre Alianza Lima: "Es el club más..."

Hernán Barcos no dudó en hablar sobre Alianza Lima, club en donde salió bicampeón de la Liga 1 y se convirtió en su máximo goleador extranjero en la historia.

Francisco Esteves
Hernán Barcos habló sobre Alianza Lima. | Foto: FC Cajamarca.
Sin duda alguna el jugador más importante que ha tenido Alianza Lima en los últimos años es Hernán Barcos, quien dejó la institución blanquiazul recientemente y firmó por FC Cajamarca a sus 41 años. Ahora, se filtraron imágenes del delantero argentino hablando sin filtro sobre la institución de Matute y expresando realmente lo que siente por el club donde estuvo desde el 2021 hasta el pasado 2025.

Resulta que este 25 de febrero se cumplió un año desde el triunfo por penales de los íntimos sobre Boca Juniors en la Copa Libertadores, donde eliminó a un gigante del continente cuando nadie lo creía posible. En honor a ello, la Conmebol lanzó un pequeño documental en el que se revivieron los momentos más importantes de aquella hazaña junto a las declaraciones de los protagonistas, entre ellos el 'Pirata'.

En aquella noche Hernán Barcos anotó el empate transitorio de Alianza Lima en La Bombonera, por lo que fue uno de los futbolistas más importantes en dicho partido. Por ello, al máximo goleador extranjero en la historia de los blanquiazules le preguntaron sobre qué significa realmente el club de Matute para él, y no dudó en resaltar que es lo más lindo que le ha pasado en su vida profesional.

"El mundo Alianza necesitaba esa clasificación. Es tal vez el club más importante, o el que más me brindó, en todos estos años de mi carrera", indicó el 'Pirata', emocionando así a todos los hinchas de La Victoria alrededor del mundo. Recordemos que el atacante argentino es sumamente querido por los aficionados gracias a todos los goles que aportó, más allá de diversas especulaciones una vez que se dio su partida.

¿Hernán Barcos volverá a Alianza Lima?

Si bien es posible y está permitido dentro del reglamento de la Liga 1, una vez acabe el Torneo Apertura, el mismo Hernán Barcos ha señalado que él estaría encantado de regresar a Matute, pero no depende de él sino de Alianza Lima. De momento los íntimos cuentan con tres delanteros: Paolo Guerrero, Luis Ramos y Federico Girotti.

