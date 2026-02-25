Ni Universitario ni Alianza: Sporting Cristal logró nuevo récord en torneos Conmebol

En los últimos años, Sporting Cristal ha mostrado una rebeldía distinta cuando disputa la Copa Libertadores, y eso se vio reflejado el último martes durante el partido contra 2 de Mayo. Si bien los dirigidos por Paulo Autuori no pudieron ganar en los 180 minutos de la llave, supieron superar diversas adversidades y lograron una heroica clasificación a la fase 3.

PUEDES VER: La exorbitante suma de dinero que recibirá Sporting Cristal tras eliminar a 2 de Mayo

Ahora, el debate que siempre surge luego de que a un equipo le va bien en un torneo internacional es determinar quién el más copero del Perú. Y hablando netamente de los duelos "mata a mata", el club rimense ha alcanzado un nuevo récord que no tiene nadie del fútbol peruano en torneos Conmebol.

De acuerdo a las estadísticas de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Sporting Cristal consiguió ante 2 de Mayo su décimo primer "mata a mata", convirtiéndolo en el único club peruano en llegar a esa cifra, superando los diez que tiene Cienciano y estirando la ventaja sobre sus máximos rivales: Universitario y Alianza Lima.

Lista de clubes peruanos que ganaron un "mata a mata" en torneos Conmebol

Sporting Cristal (11)

Cienciano (10)

Universitario de Deportes (8)

FBC Melgar (8)

Alianza Lima (7)

Sport Huancayo (5)

Club César Vallejo (5)

Alianza Atlético (3)

Cusco FC o Real Garcilaso (2)

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en penales.

Pese a este logro internacional, el técnico Paulo Autuori sabe en el conjunto cervecero tiene mucho que mejorar para seguir compitiendo ante los rivales más duros de Sudamérica, ya sea en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

“La falta de los goles nos han quitado un poco de moral. Creo que estamos bien ubicados en la cancha y estoy contento por cómo el equipo desarrolla el fútbol, pero falta madurez y efectividad, tanto ofensiva como defensivamente”, manifestó el experimentado entrenador brasileño en conferencia de prensa.

Ahora, Sporting Cristal tendrá que enfrentar a Carabobo en la fase 3 del torneo de clubes más importante de Sudamérica. El conjunto venezolano viene motivado porque dejó en el camino al Huachipato de Chile venciéndolo tanto en el partido de ida como en la vuelta.