Filtran audio de futbolista de 2 de Mayo provocando a Diego Enríquez en tanda de penales: "Perro"

Una de las figuras de Sporting Cristal del duelo ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026 fue Diego Enríquez. El golero celeste hizo su tarea en esta definición de penales y logró atajar un remate clave para calmar las aguas en el Estadio Miguel Grau del Callao. En medio de ello, la Conmebol filtró un audio del futbolista Brahin Ayala en el que provoca al golero de 24 años.

Resulta, que en el quinto remate que tuvo 2 de Mayo en tanda de penales el ejecutor fue Brahin Ayala, futbolista que es recordado por hacer su ingreso y convertir desde las 12 pasos ante Alianza Lima en Matute. Luego de convertir su gol ante la portería que defendía Diego Enríquez, el atacante se dirigió hacia él para provocarlo en la etapa decisiva.

Sabiendo que era el quinto penal de 2 de Mayo, a falta de la definición de Sporting Cristal, el cuadro paraguayo tenía la ventaja, por lo que quiso atarantarlo de cara a la muerte súbita que estaba por venir en el recinto deportivo del Callao.

"No tenés chance. No tenés chance. No tenés chance", fueron las palabras de Brahin Ayala a Diego Enríquez, luego de no atajar su remate en el punto de penal. El portero celeste no se quedó callado y le respondió de igual manera a su rival. "La cambiaste, perro, la cambiaste", se logró oír en el audio que difundió la Conmebol en su cuenta de TikTok.

(VIDEO: Conmebol - TikTok)

Sporting Cristal clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores

Dado que el marcador global quedó 2-2 en ambos compromisos de ida y vuelta, Sporting Cristal y 2 de Mayo tuvieron que ir a tanda de penales para definir al club clasificado a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Con un resultado de 5-4 desde los 12 pasos, los dirigidos por Paulo Autuori ahora se alistarán para lo que será el choque ante Carabobo de Venezuela.