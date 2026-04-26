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Filtran información sobre continuidad de Álvaro Barco en Universitario: "Se fue..."
Universitario perdió nuevamente en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y filtraron información sobre el futuro de Álvaro Barco.
Universitario de Deportes perdió una vez más en el Torneo Apertura y complicó sus chances de obtener el tetracampeonato de la Liga 1 este 2026. En ese sentido, muchos hinchas piden la salida inmediata de Álvaro Barco y un conocido periodista reveló información sumamente importante al respecto.
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Como se filtró hace poco, la afición comenzó a gritar "fuera, Barco" una vez acabado el partido ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental de Ate, lo que dejó en evidencia la animadversión que le tiene el pueblo crema al actual director deportivo del cuadro crema. Por ello, Gustavo Peralta decidió brindar detalles sobre su futuro en la 'U'.
¿Álvaro Barco continuará en Universitario?
"Durante la semana habíamos contado que había una evaluacion por parte de Velazco sobre Alvaro Barco. Hay un cuestionamiento muy fuerte, pero principalmente ocurrió que el estadio pedía la salida de Álvaro Barco. Lo que pudimos observar fue una conversación, donde no estaba Barco. Estaba solo, pensativo, se fue en su auto y había gente que lo había recriminado", señaló el mencionado comunicador.
"Estabamos esperando a que declare, pero no ha sido así. No es el único responsable, pero puede darse en las próximas horas (su salida). No creo que renuncie (Barco), pero habría que ver que puede pasar en un momento muy complejo", agregó una vez culminado el duelo de Universitario de Deportes.
De esta forma, todavía no se sabe si Álvaro Barco continuará o no en la ‘U’, pero lo cierto es que toda la hinchada crema viene pidiendo a gritos su salida con el objetivo de reponerse de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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