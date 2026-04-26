Alianza Lima y los dos futbolistas que están cerca de salir del club de cara al 2027

Alianza Lima tiene actualmente una gran cantidad de jugadores importantes dentro de su plantel que son piezas vitales del liderato íntimo en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, debido a su buen nivel hay dos futbolistas que están en la mira del fútbol europeo para ser sus próximos fichajes: Estamos hablando de Jairo Vélez y Marco Huamán.

Alianza Lima y los dos jugadores que están cerca de salir del club de cara al 2027

Según reveló el periodista José Varela en su canal de Youtube, Vélez y Huamán tienen una posibilidad de fichar por el fútbol europeo; sin embargo, no hay nada formal a punto de concretarse.

El comunicador afirmó que por el lado del volante ecuatoriano con nacionalidad peruana ha generado que agentes tomen gran interés por el futbolista debido a su rendimiento.

Por eso, hay una gran opción de que emisarios provenientes de Europa lleguen a Lima para observar a Jairo Vélez en partidos oficiales de Alianza Lima.

Jairo Vélez y Marco Huamán tienen posibilidad de dejar Alianza Lima para fichar por clubes de Europa

"En el tema de Jairo Vélez, también lo están observando. Que no sorprenda que en la recta final del Torneo Apertura, cuando hay jugadores que interesan, a Matute lleguen emisarios, gente que viene de Europa a ver a los jugadores", agregó.

Mientras tanto, Marco Huamán ha sorprendido a todos los hinchas por ser uno de los mejores jugadores del club blanquiazul, por eso sus representantes ya avanzan para que se concrete su próximo fichaje a Europa.

"Hoy no hay nada concreto, hay recién primeros pasos. Tampoco es que haya un club que haya asomado mostrando interés, pero me puse en contacto con gente que me ayuda al respecto, y me dijeron que están trabajando a Marco Huamán para que, a mitad o fin de año, pueda emigrar", concluyó.

Marco Huamán en Alianza Lima 2026

Marco Huamán se ha convertido en la sorpresa de Alianza en la actual temporada gracias a su destacado desempeño defensivo. Este año ha participado en 10 partidos, destacándose en muchos de ellos.

Jairo Vélez en Alianza Lima 2026

Jairo Vélez, quien se unió a Alianza Lima tras su paso por Universitario de Deportes, ha destacado como el jugador más importante del equipo desde su debut. Durante la temporada 2026, el mediocampista ha participado en 13 encuentros, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, logrando anotar únicamente 2 goles.