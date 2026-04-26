Alianza Lima vs San Martín por el extragame: fecha, hora y canal por la Liga Peruana de Vóley

¡Imperdible! Alianza Lima vs. San Martín se enfrentarán en un extragame para definir al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2026. Luego de la victoria por 3-1 de las blanquiazules sobre las 'santas' en el segundo partido, todo se encuentra igualado y habrá un tercer partido definitivo. Te contamos cuándo, qué hora y dónde ver el emocionante encuentro.

En el segundo compromiso entre ambos clubes, las íntimas recordaron que son las actuales bicampeonas del vóley peruano y derrotaron 3-1 a las albas, por lo que de esta forma forzaron un duelo más para saber quién se lleva el título esta temporada.

Alianza Lima venció 3-1.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. San Martín por el extragame?

Alianza Lima vs. San Martín se enfrentarán, según lo establecido por la Federación Peruana de Vóley, el siguiente domingo 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Ante cualquier cambio inesperado tendrás la información al instante en el diario Líbero.

Alianza Lima vs. San Martín: horario del partido

De momento no hay un horario oficial para el extragame definitivo entre Alianza Lima vs. San Martín. No obstante, todo apunta a que se llevará a cabo a las 17.00 horas de Lima, Perú, al igual que los dos partidos anteriores de la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. San Martín?

La transmisión del extragame entre Alianza Lima vs. San Martín será mediante la señal de Latina (2 y 702 HD) para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver la gran final de la Liga Peruana de Vóley totalmente online vía Movistar Play si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Finalmente, en la cuenta oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.