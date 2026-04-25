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Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: hora y canal para ver la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y San Martín definen al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 este domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa el Salvador.

    Sandra Morales
    Alianza Lima y San Martín se enfrentan en la final de vuelta este domingo 26 de abril
    Alianza Lima y San Martín se enfrentan en la final de vuelta este domingo 26 de abril | FOTO: LIBERO
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    ¿Habrá nuevo campeón? La Liga Nacional de Vóley 2025-26 podría llegar a su fin este domingo 26 de abril, cuando Alianza Lima se enfrente a la San Martín en el partido de vuelta. Este partidazo está programado para disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, a partir de las 5:00 p. m. Podrás disfrutar de la transmisión por señal abierta a través de Latina TV (Canal 2).

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    Alianza Lima, dirigido por Facundo Morando, necesita ganar el duelo de vuelta para forzar un extra game. En caso de que las blanquiazules sean superadas por la San Martín, la Liga Nacional tendrá un nuevo campeón: las "santas", quienes volverían a la gloria tras cinco temporadas. Recordemos que la última vez que el equipo de Santa Anita levantó un título fue en la temporada 2018-19.

    La San Martín va en busca de su sexta copa nacional; por su parte, Alianza Lima no solo aspira al tricampeonato, sino que un triunfo también significaría su ingreso al top 3 de los equipos más laureados del torneo. Actualmente, Regatas Lima es el máximo ganador con 8 títulos, frente a los 2 trofeos que ostentan las blanquiazules.

    Alianza Lima vs San Martín: hora del partido

    • Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
    • México: 4:00 p.m.
    • Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.
    • España: 12:00 a.m. (día siguiente)

    ¿Qué canal pasa Alianza Lima vs San Martín y dónde ver transmisión?

    La transmisión del Alianza Lima vs San Martín por la final de ida de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 02 y 702 en HD) y su plataforma de streaming Latina TV GO.

    Entradas Alianza Lima vs. San Martín vóley: precios y dónde comprar

    • Norte: 30 soles
    • Sur: 30 soles
    • Oriente: 40 soles
    • Occidente: 50 soles
    • General: 20 soles.

    Recordemos que las entradas para la final de la Liga Peruana de Vóley se vende mediante la página web de Joinnus.

    Últimos 5 campeones de la Liga Peruana de Vóley:

    • 2020-21 Regatas Lima
    • 2021-22 Regatas Lima
    • 2022-23 Regatas Lima
    • 2023-24 Alianza Lima
    • 2024-25 Alianza Lima
    • 2025-26 Por definir

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    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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