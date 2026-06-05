Estos distritos de Lima no tendrán agua potable el sábado 6 de junio: revisa la lista y horarios

Miles de usuarios deberán tomar precauciones ante una nueva suspensión programada del servicio de agua potable anunciada para este sábado 6 de junio. La medida, informada por Sedapal, afectará a diversos distritos de Lima debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento.

La empresa exhortó a los vecinos a almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante las horas que dure la interrupción. Revisa en esta nota qué zonas se verán afectadas y cuáles son los horarios establecidos para el corte del servicio.

Ate: corte de agua este 6 de junio

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Santa Rosita I, II y III, Asoc. Santa Martha, Urb. La Alameda de Riviera, Asoc. El Rosal, Asoc. Las Gardenias ly III, Asoc. 1 de Mayo, Urb. San Elvira, Asoc. El Acuario, Urb. El Sol, Urb. Las Flores, Asoc. San Felipe, Asoc. La Riviera, Asoc. Santa Mercedes, Asoc. San José, Asoc. Las Malvinas, Asoc. Brisas del Mantaro I y II.

Sectores: Sector 165

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 6 de junio | 1:00 p.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 6 de junio | 11:50 p.m.

Puente Piedra: corte de agua este sábado 6 de junio

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Cerro Gordo, A.H. Antonio Raymondi, A.H. Señor de la Soledad, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Alfonso Ugarte

Sectores: Sector 388

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 6 de junio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 6 de junio | 8:00 p.m.

Vecinos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este sábado 6 de junio.

¿Cómo saber si habrá corte de agua de Sedapal?

Para conocer si habrá un corte de agua en tu zona, Sedapal recomienda revisar periódicamente los avisos publicados en sus canales oficiales, donde informa sobre las suspensiones programadas del servicio debido a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios o mejoras en la infraestructura.

Los usuarios pueden consultar el distrito, sector, fecha y horario de afectación a través de la página web de la empresa y sus redes sociales. De esta manera, podrán tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante la interrupción del suministro.

