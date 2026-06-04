¡A tomar previsiones! Este jueves 5 de junio se realizará una nueva suspensión programada del servicio de agua potable anunciada por Sedapal. La empresa informó que la interrupción afectará a diversas zonas de la capital durante varias horas, por lo que en esta nota te brindamos toda la información al respecto.

Corte de agua en Ate

El sector 176 de Ate experimentará un corte de agua este viernes 5 de junio debido a labores de limpieza en el reservorio, realizadas por Sedapal. El servicio permanecerá suspendido desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m., afectando a diversas áreas del distrito.

A.H. El Amauta zona B

A.H. Inmaculada Concepción

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. Señor de la Justicia

Asoc. Los Jardines de Noé

Asoc. El Paraíso del Amauta

Corte de agua en Puente Piedra

Este viernes 5 de junio se realizará corte de agua en el sector 386 de Puente Piedra. El horario de suspensión será de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Urb. Santo Domingo

Cuadrante: A.H. Camino Real, A.H. Los Jardines de Puente Piedra, A.H. El Progreso, Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra, Asoc. de Pobladores de Carmen Alto, C.P. El Carmen Cercado.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Sedapal informó que el sector 413 de San Juan de Lurigancho sufrirá corte de agua este 5 de junio. El horario de suspensión del servicio será desde las 9:00 a. m. hasta las 11:55 p. m.

Agru. Los Jardines de Santa Rosa de Lima, Agrup. El Bosque Mariátegui, Agru. Fam. Nuevo Amanecer, A.H. Peruanos Unidos - Sector El Mirador, A.H. Cerrito La Libertad Ampl., Agru. Juan Velasco Alvarado, A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Angeles, A.H. Integ. Manos Unidas Sector Sol de Oro, A.H. Corazón de Jesús, AF Santo Toribio, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso, A.H. Isabel Flores de Oliva, AF Villa Maestro, A.H. Simón Bolívar, Coop. de Vivienda La Fragata Ltda. Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca, Agru. Primavera, Agru. Nuevo Perú, A.H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. W 5A Sector Ill Ampl. III, A.H. Peruanos Unidos Sector El Amauta, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Las Lomas de La Fragata 26 Noviembre.

Sedapal realizará corte de agua este viernes 5 de junio en distritos de Lima.

Sedapal: ¿Qué debo hacer ante un corte de agua?

Ante un corte de agua, Sedapal recomienda tomar algunas medidas para reducir las molestias y garantizar el abastecimiento básico. Lo primero es almacenar agua potable en recipientes limpios y con tapa para cubrir las necesidades esenciales de consumo, preparación de alimentos e higiene personal durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

Asimismo, se aconseja hacer un uso responsable del agua almacenada, evitar desperdicios y priorizar las actividades más importantes. Una vez restablecido el servicio, es recomendable dejar correr el agua durante algunos minutos antes de utilizarla, ya que podrían presentarse cambios temporales en la presión o la presencia de sedimentos debido a los trabajos realizados.