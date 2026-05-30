Sedapal confirma CORTE DE AGUA este lunes 1 de junio: distritos afectados en Lima y horarios

Sedapal programa cortes de agua en todo Lima, por lo que es importante conocer qué distritos se verán afectados este lunes 1 de junio con la finalidad de tomar precauciones. Mediante sus plataformas digitales, la empresa informó todos los detalles sobre esta medida, precisando los horarios de suspensión de servicio por más de 10 horas.

Corte de agua este lunes 1 de junio en Lima

Ate

El sector 176 del distrito de Ate no contará con el suministro de agua potable este lunes 1 de junio, debido a trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte será de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

A.H. Monterrey Zona A, Asoc. 8 de Enero, Asoc. Señor de los Milagros Cerro Candela R-2, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Evangélica Pentecostal, A.H. Amauta zona A CR-428, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Viv. El Paraíso, A.H. El Amauta zona B R-4, A.H. Los Triunfadores, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Los Artesanos, Comunidad Campesina de Collanac R-3, A.H. Los Alisos.

San Juan de Lurigancho

Sedapal informó que el sector 412 de San Juan de Lurigancho sufrirá corte de agua este 1 de junio. El horario de suspensión del servicio será desde la 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Agru. Santiago Apóstol, A.H. Juan Pablo II V etapa Sector 1, Agru. Hijos de Maravilla, A.H. Juan Pablo II V etapa (H1, H2, 13), A.H. Juan Pablo II V etapa (12, L, J, J2, J3, 13), A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Proy. Integ. Nvo Milenio Sector Los Jardines, sector Los Jardines Ampliac., Agru. Santa Rosita Milagrosa, Agru. Juan Pablo II - L4, A.H. Proy. Integ. Nvo Milenio (Vista Alegre), A.H. PI Nvo Milenio sector Nueva Vida, Agru. Mi Perú, A.H. PI Nvo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E), AF El Mirador, A.H. Suani Nueva Vida Zona D, A.H. PI Nvo Milenio Sector Colinas 14 de Enero, A.H. Nueva Vida Zona C, Agru. Las Brisas de Juan Pablo II, Agru. San Martin de Porres V etapa, A.H. Juan Pablo II, Agru. 1 de Abril, A.H. Juan Pablo II V etapa (M, N, P,Q).

Revisa las zonas afectadas y horarios de corte de agua de Sedapal para este domingo 31 de mayo.

¿Qué hacer durante un corte de agua?

Durante un corte de agua, es importante tomar algunas medidas para reducir las molestias y garantizar el abastecimiento para las necesidades básicas. Antes de la suspensión del servicio, almacena agua potable en recipientes limpios para beber, cocinar y realizar tareas esenciales.

Asimismo, procura utilizar el agua de manera responsable y evitar desperdicios. Mantén tapados los recipientes para prevenir la contaminación y, si el corte se prolonga, prioriza el uso del agua para consumo humano e higiene personal. Una vez restablecido el servicio, deja correr el agua durante algunos minutos antes de utilizarla para eliminar posibles sedimentos acumulados en las tuberías.