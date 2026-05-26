Distritos de Lima no tendrán agua por hasta 12 horas este 27 de mayo: Sedapal confirmó zonas y horarios

Sedapal volverá a realizar cortes de agua potable en distintos sectores de Lima este miércoles 27 de mayo, generando preocupación entre miles de vecinos que podrían quedarse sin servicio por hasta 12 horas. La empresa explicó que estas interrupciones forman parte de trabajos programados. ¿Qué zonas se verán perjudicadas y cuáles son los horarios? Revisa más detalles.

¿Qué distritos no tendrán servicio de agua potable este 27 de mayo?

Entre las zonas que presentarán restricciones durante estos trabajos figuran sectores de distritos como Lurigancho, Puente Piedra y Villa María del Triunfo.

Lurigancho

Sedapal programó la suspensión del servicio de agua potable este miércoles 27 de mayo, en el sector 132. El horario de corte será de 12:00 p. m. a 11:50 p. m.

Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna

A.H. Violeta Correa de Belaúnde

A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B

Asimismo, el sector 130 del distrito de Lurigancho no contará con agua potable, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Conoce las zonas afectadas y toma las precauciones:

Asoc. Nueva Vida Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Pro Viv. La Nueva Aurora de Saraçoto - ECNC, Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla, Urb. Los Olmos Cajamarquilla parcelas 11 y 12 zona M, Urb. Los Olmos Cajamarquilla - ECNC, Asoc. de Prop. Los Jardines de La Florida, Asoc. de Prop. Primavera de Israel, Asoc. de Usufructuarios Julio C. Tello - ECNC, Asoc. Flores del Ayllu de Cajamarquilla, Asoc. Florida de Cajamarquilla, Asoc. Huerta Granja El Ayllu - ECNC, Asoc. Huerta Granja El Ayllu parcela O-8 ECNC, Asoc. La Victoria de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Las Magnolias, Urb. Portales de Cajamarquilla Parcela 3 zona M El Ayllu, Urb. Progresiva Las Magnolias - ECNC, Urb. San Andrés Cajamarquilla zona N subparcela 3A.

Vecinos deberán tomar sus precauciones ante corte de agua este miércoles 27 de mayo.

Puente Piedra

Este miércoles 27 de mayo, Sedapal realizará trabajo de limpieza de reservorio desde las 12:00 p. m. hasta 8:00 p. m., por lo que los vecinos del sector 369 de Puente Piedra deberán tomar sus precauciones. Estas serán las zonas afectadas:

A.H. Laderas de Chillón 2da explanada, A.H. Laderas de Chillón 3ra explanada, A.H. 3ra explanada Mz. Y lote 1, A.H. Laderas de Chillón Mz. A lote 3, Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillón, Asociación Laderas de Chillón, Asociación Pecuaria Valle Sagrado, Asociación Villa Elvira, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada, A.H. Señor de los Mila gros, Asoc. Fundo Flores, Asoc. Prop. Villa Marga rita I y II etapa.

Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m., no habrá agua en Villa María del Triunfo, en los sectores 305 y 311, debido a trabajos de empalme provisional para construcción de cámaras. Conoce las localidades que no contarán con el servicio: