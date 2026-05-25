¿A qué hora juega Flamengo vs Cusco FC por Copa Libertadores 2026 y dónde ver partido?

Es momento de ver a uno de los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026: Flamengo. El elenco del Mengao acabará como líder del grupo A y ahora se medirá ante Cusco FC, que quedó fuera de toda competencia internacional. Será un choque de trámite para ambos elencos, pero buscarán cerrar de la mejor manera ante la mirada de su afición.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Universitario vs Deportes Tolima por partido decisivo de Libertadores

¿Cuándo juega Flamengo vs Cusco FC por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Flamengo vs Cusco FC por la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil. El cuadro del Mengao clasificó a octavos de final como líder, mientras que la escuadra guerrera está fuera de toda competencia internacional.

¿A qué hora juega Flamengo vs Cusco FC?

El choque entre Flamengo vs Cusco FC comenzará a las 19.30, hora peruana (21.30 de Brasil). De igual manera, te mostramos los horarios en distintos países:

México: 18.30

Perú, Ecuador, Colombia: 19.30

Venezuela, Bolivia, Chile: 20.30

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21.30

España: 2.30 (miércoles 27 de mayo)

¿Dónde ver Flamengo vs Cusco FC?

La transmisión del partido entre Flamengo vs Cusco FC por Copa Libertadores irá por la señal de ESPN 7 para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción de verlo vía streaming en la aplicación de Disney Plus, disponible en tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Flamengo palpita el duelo ante Cusco FC en el Maracaná.

Canales de transmisión para ver Flamengo vs Cusco FC

Estos son los canales oficiales que transmitirán, según el país, el encuentro entre Flamengo vs Cusco FC desde el estadio Maracaná: