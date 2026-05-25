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Con Lamine Yamal: Lista de convocados de España para enfrentar a Perú previo al Mundial 2026
La selección de España dio a conocer a sus convocados para el Mundial 2026. Estos jugadores estarán disponibles para el partido ante Perú por el amistoso internacional.
Todo definido en la selección española de cara al Mundial 2026, en el que forma parte del grupo H junto con las escuadras de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Sin embargo, los dirigidos por Luis de la Fuente tendrán amistosos de preparación y uno de ellos será ante Perú, por lo que anunciaron su lista de convocados, en la que destaca la presencia del atacante de Barcelona Lamine Yamal.
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Lista de convocados de España para partido ante Perú previo al Mundial 2026
PORTEROS
- Unai Simón
- David Raya
- Joan García
DEFENSAS
- Pedro Porro
- Marcos Llorente
- Laporte
- Cubarsí
- Pubill
- Eric García
- Cucurella
- Grimaldo
MEDIOCAMPISTAS
- Rodri
- Zubimendi
- Pedri
- Mikel Merino
- Fabián Ruiz
- Dani Olmo
- Gavi
DELANTEROS
- Nico Williams
- Baena
- Oyarzabal
- Ferran
- Borja Iglesias
- Yeremy Pino
- Lamine Yamal
- Víctor Muñoz
España no convocó a ningún jugador del Real Madrid
Si bien no ha habido mucha continuidad en los jugadores de Real Madrid para que lleguen en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, es claro que se manejaban nombres tentativos como Dean Huijsen, Dani Carvajal, Fran García y Gonzalo. No obstante, el estratega determinó sostener la base de los últimos compromisos y dejar fuera a elementos del elenco madridista.
Eso sí, vale indicar que Gonzalo García formará parte de la delegación española, pero como uno de los 'jugadores de apoyo' hasta que se disputen los amistosos de la 'Furia Roja'. Como se sabe, España tendrá duelos de preparación ante las selecciones de Irak y Perú.
España y sus convocados para el Mundial 2026.
Perú vs España: fecha, día, hora y canal
El amistoso internacional entre las selecciones de Perú y España, previo al Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Todo iniciará a las 9.00 p. m. con la transmisión de Movistar Deportes, ATV y América TV.
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