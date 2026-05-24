¡Importante! La reciente visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, a su médico ha reavivado las preocupaciones sobre su estado de salud, especialmente porque se aproxima a su 80 cumpleaños. Este control ha generado un renovado escrutinio sobre su bienestar físico y mental, un tema de debate desde su mandato. ¿Cuál es su situación actual?

Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional en EE. UU.: ¿cuál es su estado de salud?

Como se sabe, pese a que Trump ha mantenido una imagen pública activa en todo este tiempo, los cuestionamientos sobre su salud persisten. La atención mediática se centra en cómo su condición podría afectar su capacidad para liderar al país.

Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional en EE. UU., ¿cuál es su estado de salud?

Según informes de la prensa y de las autoridades, el martes 26 de mayo, Donald Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para su cuarta cita médica pública desde que asumió su segundo mandato. La Casa Blanca ha proporcionado escasa información sobre esta visita y se ha limitado a mencionar que se tratará de 'revisiones dentales y médicas anuales de rutina'.

No obstante, el anuncio realizado el 11 de mayo ha generado inquietud sobre la salud del presidente republicano. Esta será su tercera visita al dentista en lo que va del año, por encima de los chequeos semestrales que suele realizar la mayoría de los estadounidenses, y se suma a las tres consultas médicas que tuvo el año anterior.

Este contexto no ha pasado desapercibido debido a la edad de Trump, quien cumplirá 80 años el próximo mes. La situación se presenta en un periodo político delicado para un presidente que busca transmitir una imagen de vigor y fortaleza.

El estado de salud de Trump se ha mantenido en total reserva en su segundo mandato

Donald Trump ha mantenido en reserva, en varias ocasiones, aspectos de su estado de salud, con revelaciones selectivas que han generado dudas. A lo largo de su trayectoria política, tanto médicos como asesores han proporcionado descripciones limitadas o imprecisas sobre su bienestar, a diferencia de lo que hicieron presidentes anteriores, quienes compartieron información más detallada.

Este escrutinio cobra mayor relevancia, considerando que Trump es el mandatario de mayor edad en la historia del país.