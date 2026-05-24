- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs. ADT
- Sport Huancayo vs Cienciano
- River Plate vs Belgrano
- Pumas vs Cruz Azul
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Ignacio Buse
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ¿cuál es su actual ESTADO DE SALUD?
La visita de Trump a su médico ha reavivado el debate sobre su estado de salud, especialmente a medida que se aproxima a su 80 cumpleaños. ¿Qué está pasando?
¡Importante! La reciente visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, a su médico ha reavivado las preocupaciones sobre su estado de salud, especialmente porque se aproxima a su 80 cumpleaños. Este control ha generado un renovado escrutinio sobre su bienestar físico y mental, un tema de debate desde su mandato. ¿Cuál es su situación actual?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: Trump EXPULSARÍA de inmediato de EE. UU. a este grupo, incluso si tienen Green Card
Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional en EE. UU.: ¿cuál es su estado de salud?
Como se sabe, pese a que Trump ha mantenido una imagen pública activa en todo este tiempo, los cuestionamientos sobre su salud persisten. La atención mediática se centra en cómo su condición podría afectar su capacidad para liderar al país.
Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional en EE. UU., ¿cuál es su estado de salud?
Según informes de la prensa y de las autoridades, el martes 26 de mayo, Donald Trump acudirá al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para su cuarta cita médica pública desde que asumió su segundo mandato. La Casa Blanca ha proporcionado escasa información sobre esta visita y se ha limitado a mencionar que se tratará de 'revisiones dentales y médicas anuales de rutina'.
No obstante, el anuncio realizado el 11 de mayo ha generado inquietud sobre la salud del presidente republicano. Esta será su tercera visita al dentista en lo que va del año, por encima de los chequeos semestrales que suele realizar la mayoría de los estadounidenses, y se suma a las tres consultas médicas que tuvo el año anterior.
Este contexto no ha pasado desapercibido debido a la edad de Trump, quien cumplirá 80 años el próximo mes. La situación se presenta en un periodo político delicado para un presidente que busca transmitir una imagen de vigor y fortaleza.
El estado de salud de Trump se ha mantenido en total reserva en su segundo mandato
Donald Trump ha mantenido en reserva, en varias ocasiones, aspectos de su estado de salud, con revelaciones selectivas que han generado dudas. A lo largo de su trayectoria política, tanto médicos como asesores han proporcionado descripciones limitadas o imprecisas sobre su bienestar, a diferencia de lo que hicieron presidentes anteriores, quienes compartieron información más detallada.
Este escrutinio cobra mayor relevancia, considerando que Trump es el mandatario de mayor edad en la historia del país.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: Trump EXPULSARÍA de inmediato de EE. UU. a este grupo, incluso si tienen Green Card
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: USCIS te OBLIGA a regresar a tu país de origen para SOLICITAR la Green Card
- 3
ALERTA MÁXIMA, solicitantes de ciudadanía, asilo, DACA y Green Card: USCIS llama de URGENCIA a miles de inmigrantes AHORA, ¿por qué?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90