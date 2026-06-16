ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados: tensión en estado santuario tras un VIOLENTO ARRESTO del ICE frente a un tribunal

La tensión migratoria en Estados Unidos vuelve a encenderse tras la difusión de un caso ocurrido en el estado de Illinois, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habrían detenido de forma brusca a un inmigrante guatemalteco a las afueras de un tribunal. El hecho, reportado por N+, de Univision, ha generado preocupación en las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados, especialmente en ciudades consideradas santuario, donde este tipo de operativos suele provocar fuertes reacciones sociales y políticas.

Denuncian violento arresto de inmigrante guatemalteco por agentes de ICE frente a un tribunal en Illinois

De acuerdo con la información difundida por N+, de Univision, el incidente ocurrió cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a un hombre de origen guatemalteco justo fuera de un tribunal en Illinois, en un contexto descrito por testigos como tenso y sorpresivo.

El operativo ha sido señalado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes indocumentados como un ejemplo del aumento de las acciones de control migratorio en espacios públicos, lo que incrementa el temor entre quienes acuden a audiencias judiciales. En palabras atribuidas a la cobertura del medio: "denuncian un violento arresto frente a un tribunal en Illinois".

Estados Unidos: ICE e inmigrantes indocumentados en estados santuario como Illinois

El caso reaviva el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y las actuaciones de ICE frente a los inmigrantes, especialmente en estados como Illinois, donde existen normativas que limitan la cooperación con autoridades federales en ciertos contextos. Sin embargo, los operativos de ICE continúan ocurriendo en zonas cercanas a tribunales, lo que genera incertidumbre entre los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos quienes tienen procesos legales en curso. Activistas advierten que este tipo de acciones puede disuadir a personas indocumentadas de acudir a citas judiciales o trámites migratorios, por temor a ser detenidas, lo que intensifica la tensión en comunidades vulnerables.