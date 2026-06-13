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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump EXPONE e IDENTIFICA a 146.000 menores extranjeros no acompañados
El gobierno de Donald Trump ha afirmado haber identificado a 146.000 menores inmigrantes que se encuentran sin compañía. ¿Qué pasará con ellos en EE. UU.?
Recientemente, las autoridades de Estados Unidos han identificado a 146.000 menores que ingresaron al país de manera ilegal y sin compañía en los últimos años. No obstante, aún quedan 300.000 niños por localizar, tal como señalaron los representantes del gobierno de Donald Trump. A continuación, más detalles.
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Atención, inmigrantes: Trump expone e identifica a 146.000 menores extranjeros no acompañados
SWI y otros portales internacionales compartieron la actual situación que atraviesan los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Según el Pew Center, actualmente residen en el país aproximadamente 52 millones de inmigrantes nacidos en el extranjero, de los cuales cerca de 14 millones se encuentran en situación irregular, lo que marca un récord histórico desde 2023.
Trump expone e identifica a 146.000 menores extranjeros no acompañados.
Bajo este contexto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que se ha localizado a 146.000 menores, aunque aún quedan cerca de 300.000 desaparecidos. La mayoría de estos niños fue enviada a hogares de acogida tras ser detenida por las autoridades.
Al respecto, Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), reveló que se identificaron más de 81.000 direcciones utilizadas repetidamente para acoger a estos menores, muchos de los cuales estaban bajo el cuidado de familias con varios niños a su cargo.
Salazar también mencionó que algunos de los menores identificados han sido víctimas de abusos sexuales, han cometido delitos o han fallecido. Mullin cuestionó duramente a la administración anterior, al señalar que permitió que patrocinadores no verificados recogieran a 450.000 niños en la frontera.
¿Qué más se sabe sobre estos menores?
Un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de marzo de 2025 indica que, entre 2019 y 2023, la mayoría de los 448.820 menores no acompañados transferidos a la ORR por ICE fue entregada a patrocinadores.
Hasta ahora, los menores indocumentados que han alcanzado la adultez enfrentan procesos de deportación.
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