Un informe del grupo Manifest Law revela que en Florida existen más de 55.000 solicitudes de tarjetas de residencia permanente (Green Card) basadas en lazos familiares que aún están pendientes. Asimismo, un posible cambio en la política federal podría requerir que los solicitantes presenten sus pedidos desde el extranjero, lo que complicaría aún más el proceso para obtener la residencia permanente. A continuación, más detalles.

Atención, solicitantes de Green Card: los que esperan la residencia por motivos familiares encabezan esta lista

WUSF.ORG compartió más información sobre la última actualización respecto de las solicitudes de Green Card en EE. UU. Según los informes, Florida lidera el país en solicitudes de residencia permanente pendientes, alcanzando un récord histórico en la cantidad total de trámites. Este escenario impactará especialmente a los inmigrantes en el estado, quienes enfrentarían mayores dificultades para obtener su estatus de residentes legales debido a un cambio en la política federal.

Solicitantes de Green Card: los que esperan la residencia por motivos familiares encabezan esta lista.

California ocupa el segundo lugar con 48.018 casos pendientes. En el contexto de las 89 oficinas regionales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Orlando se posiciona en el quinto lugar, con 11.486 solicitudes en espera para el año fiscal 2025.

Los inmigrantes pueden acceder a la residencia permanente a través de diversas vías, incluido el empleo y los programas humanitarios, aunque la mayoría lo logra mediante lazos familiares. En 2025, de las 744.933 tarjetas de residencia aprobadas en el país, el 58% correspondieron a motivos familiares. En Florida, 86.090 personas obtuvieron su residencia permanente legal mediante el ajuste de estatus en 2023, lo que coloca al estado en el segundo lugar nacional, solo detrás de California, en cuanto a tarjetas de residencia aprobadas. Tampa, por su parte, se sitúa en el octavo lugar con 9.634 solicitudes.

En mayo de este 2026, la administración Trump anunció que los inmigrantes tendrían que regresar a sus países de origen mientras esperan su tarjeta (Green Card), rompiendo con una política que les permitía permanecer en EE. UU. durante el proceso. Según la nueva normativa, solo podrán quedarse en el país bajo un "ajuste de estatus" en "circunstancias extraordinarias".

¿Qué pasará con los inmigrantes ante esta nueva actualización?

Este cambio hacia la "tramitación consular" en el extranjero podría extender aún más los tiempos de espera, ya que los consulados estadounidenses también enfrentan retrasos. Esto obligaría a los inmigrantes a separarse de sus familias y abandonar sus empleos en Estados Unidos, posiblemente por meses o incluso años.

Por su parte, Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice, señaló que existen más de 70 años de precedentes sobre este caso. “Este memorando redefine el ajuste de estatus como una forma excepcional de alivio en lugar de algo rutinario, por lo que esta nueva política es muy significativa, porque no sabemos cómo se va a desarrollar”, señaló la autoridad.