ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: pese a los traslados de ICE, Florida avisa que DETENDRÍA A MÁS personas en "Alligator Alcatraz"

El Gobierno de Florida encendió nuevas alarmas en el debate migratorio en Estados Unidos al confirmar que el centro de detención "Alligator Alcatraz", ubicado al oeste de Miami, podría seguir recibiendo a más inmigrantes, pese a los recientes traslados de detenidos ordenados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico. La información fue reportada por la Agencia EFE, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el futuro del polémico recinto en los Everglades.

Florida avisa que detendría a más inmigrantes en "Alligator Alcatraz" pese al traslado de ICE

El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), Kevin Guthrie, entidad que administra el centro, aseguró que la instalación no ha sido desactivada y que, por ahora, sigue disponible para recibir detenidos dentro del sistema de inmigración de Estados Unidos. "En este momento, no nos han dicho que nos retiremos, por lo que todavía estamos en condiciones de volver a recibir detenidos, si eso es lo que desea el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", declaró Guthrie, según recogió la Agencia EFE.

El funcionario también solicitó explicaciones directas al ICE sobre la decisión de trasladar a los migrantes, en un contexto en el que el centro, inaugurado tras una visita del presidente Donald Trump, se convirtió en un símbolo de la política migratoria de línea dura en Florida y del debate sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

ICE, inmigrantes indocumentados y polémica en Florida: críticas al centro "Alligator Alcatraz"

El futuro del centro de detención "Alligator Alcatraz" ha generado incertidumbre luego de que ICE trasladara a los detenidos por la temporada de huracanes, una medida que reavivó dudas sobre la continuidad del operativo. El gobernador Ron DeSantis negó que el lugar estuviera vacío y defendió su funcionamiento, asegurando que ha permitido procesar a unos 25.000 inmigrantes en Estados Unidos.

Guthrie insistió en que la instalación fue concebida como temporal. "Siempre estuvo diseñada para ser temporal. ICE ha tomado una decisión; emitieron ese comunicado, no vi ese comunicado antes de que llegara a los medios", señaló, de acuerdo con la Agencia EFE. Sobre la seguridad del recinto, ubicado en una zona de pantanos en los Everglades, el funcionario afirmó: "Nunca, jamás hubo intención de dejar a personas en esa instalación, ni siquiera durante una tormenta tropical. Íbamos a desalojarlos, teníamos planes de evacuación".

Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos cuestionan la opacidad del traslado de inmigrantes indocumentados y advierten sobre el impacto ambiental y económico del centro, cuyo costo operativo superaría el millón de dólares diarios. Grupos como Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica han anunciado que mantendrán acciones legales para lograr el cierre definitivo del sitio.

La tensión sigue creciendo en torno a uno de los centros más controversiales del sistema migratorio en Florida, en un contexto en el que la política sobre inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos continúa bajo fuerte escrutinio público.