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ALERTA MÁXIMA en Walmart: autoridades policiales de Elizabethtown reportan insólito HALLAZGO de un cuerpo SIN VIDA en estacionamiento

La Policía de Elizabethtown inició una serie de investigaciones tras hallar el cuerpo de un hombre en un establecimiento de Walmart, en EE. UU.

Melanni Miranda
Walmart: autoridades de Elizabethtown reportan insólito hallazgo de un cuerpo sin vida en estacionamiento.
Walmart: autoridades de Elizabethtown reportan insólito hallazgo de un cuerpo sin vida en estacionamiento. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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El domingo 21 de junio, alrededor de las 7.30 p. m., la Policía de Elizabethtown, en Estados Unidos, recibió una llamada que alertaba sobre la presencia de un hombre inconsciente en el estacionamiento de una tienda Walmart. De acuerdo con una publicación en la página de Facebook de la Policía, el individuo fue hallado sin vida en el interior de un automóvil. ¿Qué se sabe al respecto?

EE. UU.: los controles de ICE en este estado han presentado estos cambios.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los controles de ICE en este estado han presentado estos cambios

Walmart: autoridades de Elizabethtown reportan insólito hallazgo de un cuerpo sin vida en estacionamiento

WBKO y otros medios internacionales difundieron las últimas publicaciones de la Policía de Elizabethtown a través de Facebook, donde se confirmó una alerta emitida el domingo 21 de junio, aproximadamente a las 7.30 p. m., por un hombre que estaba inconsciente.

Walmart.

Walmart: autoridades de Elizabethtown reportan insólito hallazgo de un cuerpo sin vida en estacionamiento.

Según un comunicado oficial del departamento, el individuo fue encontrado dentro de un vehículo estacionado frente al Walmart. Los investigadores confirmaron que el deceso se debió a causas naturales.

Asimismo, las autoridades solicitaron a la comunidad evitar la difusión de información incorrecta y respetar la privacidad de los familiares. La identidad del hombre no ha sido divulgada hasta el momento. Esta noticia, hasta el cierre de la nota, continúa bajo investigación. No se han compartido más datos.

¿Por qué resalta Walmart en Estados Unidos?

Walmart se ha convertido en la mayor corporación minorista y el principal empleador privado del mundo. Su fortaleza radica en su capacidad para ofrecer precios accesibles de manera constante, además de contar con un vasto poder logístico.

Esta combinación le otorga una ventaja significativa en el mercado y le permite competir eficazmente con gigantes del comercio electrónico como Amazon.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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