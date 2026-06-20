ALERTA MÁXIMA en Walmart de DeLand: cajera fue acusada de OCULTAR el recibo de un PREMIO de lotería a un hombre

Una empleada de una tienda Walmart en DeLand, Estados Unidos, fue arrestada tras ser acusada de ocultar el recibo de un boleto ganador de la Lotería de Florida que pertenecía a un adulto mayor. El caso ha generado gran atención, luego de que las autoridades confirmaran la recuperación del comprobante y la detención de la trabajadora involucrada.

Cajera de Walmart es acusada de ocultar el recibo de un premio de lotería a un hombre de DeLand

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, Tameka Hall, de 40 años, enfrenta cargos por hurto mayor tras un incidente ocurrido en un Walmart de DeLand, ubicado en South Woodland Boulevard.

Según la investigación, un cliente de edad avanzada acudió al establecimiento para reclamar un premio de 2,700 dólares de la Lotería de Florida. La empleada habría dado indicaciones para el cobro del premio, pero, horas después, el hombre advirtió que no tenía el recibo necesario para completar el trámite y regresó a la tienda, preocupado. La revisión de las cámaras de seguridad resultó clave, ya que las imágenes mostrarían a la cajera doblando el recibo y guardándolo en su uniforme antes de finalizar su jornada laboral.

Investigación en Walmart de DeLand revela video de seguridad y la recuperación del recibo del premio

Los detectives indicaron que posteriormente se reunieron con la trabajadora en la oficina de seguridad del Walmart. En su declaración, la mujer aseguró que se distrajo con otro cliente y que guardó el recibo con la intención de entregarlo a un gerente, aunque nunca lo hizo. Más tarde, los agentes recuperaron el documento del vehículo de la implicada antes de proceder con su arresto. El caso, ocurrido en Estados Unidos, sigue generando repercusión por la vulnerabilidad de los adultos mayores en los procesos de cobro de premios de lotería.

En declaraciones recogidas por WKMG News 6 ClickOrlando, se informó que la cajera fue detenida tras las evidencias revisadas por los investigadores. Por su parte, Walmart declinó brindar comentarios sobre el incidente, aunque confirmó que la empleada ya no forma parte de la compañía. Además, un experto en loterías recomendó a los jugadores firmar y resguardar inmediatamente los boletos ganadores para evitar pérdidas o fraudes.