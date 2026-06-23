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¡ALERTA MÁXIMA! ¿Qué pasó en el estacionamiento de Walmart? Policía de Elizabethtown investiga un INQUIETANTE HALLAZGO que paralizó la zona

En Elizabethtown, un hombre fue hallado muerto dentro de un auto en un Walmart de EE. UU. El caso está bajo investigación y las autoridades piden cautela.

María Zapata
La policía de Elizabethtown acudió a un Walmart tras el reporte de un hombre inconsciente.
La policía de Elizabethtown acudió a un Walmart tras el reporte de un hombre inconsciente. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un operativo policial en Elizabethtown, Estados Unidos, generó preocupación el pasado domingo 21 de junio, luego de que se reportara la presencia de un hombre inconsciente dentro de un vehículo estacionado frente a una tienda Walmart. El hecho ocurrió cerca de las 7:30 p. m. y movilizó a las autoridades locales, quienes posteriormente confirmaron el fallecimiento de la persona, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Walmart

La policía recomienda evitar la propagación de información incorrecta sobre este caso.

El caso, registrado en un Walmart en Estados Unidos, sigue generando atención pública debido a su carácter repentino y a la solicitud de privacidad emitida por las autoridades.

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Policía de Elizabethtown investiga hallazgo de un hombre sin vida en estacionamiento de Walmart

De acuerdo con la información difundida por el propio Departamento de Policía de Elizabethtown, el incidente fue atendido tras una llamada de emergencia que alertaba sobre un hombre inconsciente dentro de un automóvil en el estacionamiento del establecimiento Walmart. Los oficiales que acudieron al lugar confirmaron la situación y procedieron con las diligencias correspondientes.

En su comunicación pública, el Departamento de Policía de Elizabethtown señaló textualmente: "The male was located inside a vehicle parked in front of the store" y, posteriormente, indicó que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales. Las autoridades también hicieron un llamado a la prudencia, pidiendo a la población evitar la difusión de rumores o información no verificada.

Investigación y llamado a la prudencia tras el incidente en Walmart en EE. UU.

Tras confirmarse el deceso, la policía de Elizabethtown reiteró que el caso no presenta indicios iniciales de actividad criminal, aunque continúa siendo documentado como parte del protocolo habitual. La investigación se mantiene abierta únicamente para completar los informes oficiales y esclarecer todos los detalles del suceso ocurrido en el estacionamiento del Walmart en Estados Unidos.

Asimismo, el Departamento de Policía de Elizabethtown pidió respeto hacia la familia del fallecido y solicitó a la comunidad no compartir versiones no confirmadas en redes sociales. Hasta el momento, la identidad del hombre permanece en reserva, mientras el caso sigue en desarrollo en Elizabethtown, Estados Unidos.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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