ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: padres neoyorquinos piden MAYOR COOPERACIÓN con ICE tras el asesinato de su hija en Chicago por un indocumentado

A cuatro meses del asesinato de Sheridan Gorman, una estudiante universitaria de 18 años de Westchester, Nueva York, sus padres intensificaron su reclamo para modificar las políticas de las denominadas "ciudades santuario" y solicitaron una mayor colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La familia sostiene que la falta de comunicación con las autoridades migratorias pudo haber contribuido a que no se evitaran las circunstancias que derivaron en la tragedia, en la que está involucrado un acusado señalado como inmigrante indocumentado.

Padres de estudiante neoyorquina asesinada en Chicago por un inmigrante piden endurecer la cooperación con ICE

Sheridan Gorman murió el 19 de marzo tras recibir un disparo mientras se encontraba con amigos de la universidad en Chicago. Por este crimen fue acusado un ciudadano venezolano que, presuntamente, permanecía en Estados Unidos de manera irregular y habría sido liberado a pesar de tener una orden de arresto pendiente por no comparecer ante un tribunal en un caso de hurto, informó CBS News.

Durante una rueda de prensa en Yorktown Heights, sus padres, Tom y Jessica Gorman, solicitaron eliminar las restricciones que limitan la cooperación entre las policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos relacionados con inmigrantes indocumentados. "Una simple comunicación entre el Departamento de Policía de Chicago e ICE podría haber salvado la vida de mi hija", afirmó Jessica Gorman. Por su parte, Tom Gorman sostuvo que las políticas de ciudad santuario "tienen un rostro", en alusión al presunto responsable del crimen.

Según informó El Diario NY, "los padres de Sheridan buscan evitar que otras familias enfrenten una tragedia similar" y han convertido la muerte de su hija en un llamado nacional para reabrir el debate sobre la seguridad y la inmigración en Estados Unidos.

El congresista republicano Mike Lawler acompañó a la familia y respaldó su pedido. Además, los Gorman llevaron su mensaje al ámbito político: en mayo participaron en un evento junto al presidente Donald Trump y, posteriormente, Jessica Gorman declaró ante el Congreso.

Nueva York defiende sus políticas migratorias y limita la cooperación con ICE

La gobernadora Kathy Hochul lamentó el asesinato y aseguró que, si el acusado es declarado culpable, deberá recibir la máxima pena y, posteriormente, ser deportado. No obstante, defendió las políticas migratorias del estado y afirmó que las policías locales deben centrarse en combatir la delincuencia, no en realizar tareas de aplicación de las leyes migratorias de carácter civil.

El gobierno estatal también rechazó las críticas políticas y destacó las inversiones realizadas en seguridad pública. Mientras continúa el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, Yorktown prepara un monumento en memoria de Sheridan Gorman, que será instalado antes de finalizar el año cerca de la iglesia que la joven solía frecuentar.