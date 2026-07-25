La Policía Estatal de Oregón, en colaboración con el FBI, inició una investigación tras recibir una denuncia sobre un grupo de individuos que supuestamente se hicieron pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el condado de Clackamas. La información fue confirmada por las autoridades el viernes 24 de julio, quienes están trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad.

EE. UU.: reportan agresiones de hombres armados que se hicieron pasar por agentes del ICE en esta zona

La Policía Estatal de Oregón continúa investigando un incidente ocurrido el 17 de julio en la autopista 211, al este de Woodburn, en EE. UU., donde una víctima fue detenida por individuos que se hicieron pasar por agentes del ICE. Según el relato, la persona se detuvo al notar un vehículo con luces rojas y azules intermitentes detrás de él, creyendo que se trataba de una intervención policial legítima.

Al estacionar su coche en un arcén de grava, dos hombres, vestidos con camisas verdes de manga larga, botas, gorras de béisbol y chalecos tácticos con la palabra POLICE, se acercaron. Uno de ellos portaba un rifle y ambos mostraron insignias que supuestamente los identificaban como oficiales.

Tras identificarse, informaron a la víctima que estaba detenida, la sacaron del vehículo y la registraron antes de introducirla en el asiento trasero de un SUV azul o gris, modelo reciente, sin matrícula visible. Durante su retención, un tercer individuo, que permanecía en el SUV, agredió a la víctima. Después de aproximadamente 15 a 20 minutos, los hombres la liberaron, indicándole que podía marcharse.

Luego, la víctima se dirigió a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas. No obstante, tras el incidente, comenzó a recibir mensajes de texto de un número que supuestamente pertenecía a un bufete de abogados, el cual ofrecía representación legal. La OSP confirmó que las tres personas involucradas no eran agentes federales, lo que ha llevado a una mayor investigación sobre el caso.

La Policía Estatal de Oregón se pronuncia tras esta denuncia

La Policía Estatal de Oregón (OSP) no dudó en hacer un llamado a la ciudadanía para que informe sobre cualquier actividad sospechosa observada en la autopista 211, cerca de South Barlow Road, el 17 de julio. Además, se pide que quienes hayan tenido encuentros con individuos que se hacían pasar por agentes del orden se pongan en contacto con las autoridades.

Los investigadores también buscan información de quienes hayan recibido comunicaciones del número de teléfono 971-502-5548. Para brindar datos, se puede contactar a la OSP al 800-442-0776 o al *677, mencionando el número de caso SP26-237961.