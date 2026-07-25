Lorenzo Thompson, auxiliar de vuelo de Southwest Airlines, originario de Jamaica, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Nashville.

Se le acusa de haber excedido el tiempo permitido por su visa de seis meses, la cual obtuvo en 2021, y de haber permanecido de manera ilegal en el país americano durante cinco años. El sindicato de la aerolínea ha confirmado su arresto y se encuentra brindando apoyo a la familia de Thompson en esta complicada situación.

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Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó a CBS News Texas y otros medios sobre la detención de Lorenzo Thompson en Nashville, Tennessee, el pasado 14 de julio. Según los informes y datos del representante de la entidad, Thompson, quien ingresó a EE. UU. desde Jamaica con una visa de seis meses en 2021, no ha salido del país desde entonces.

El comunicado también expone que Thompson cooperó con los agentes durante su arresto, lo que facilitó un proceso seguro y eficiente para todas las partes involucradas. Actualmente, se encuentra bajo custodia del ICE mientras se llevan a cabo los trámites migratorios correspondientes.

Una campaña de GoFundMe, impulsada por un amigo, señala que Thompson cuenta con una visa de trabajo válida y tiene un caso de asilo pendiente. Asimismo, su amiga Kristin Foster enfatizó que desde su llegada él ha trabajado arduamente para establecer una vida estable, cumpliendo con todos los requisitos legales para obtener la ciudadanía, y subrayó que no posee antecedentes penales ni multas de estacionamiento.

Sindicato de auxiliares de vuelo se pronuncia tras arresto de Lorenzo

Por su parte, el sindicato TWU Local 556, que representa a más de 21.000 auxiliares de vuelo de una aerolínea con sede en Dallas, mencionó a través de sus redes sociales su preocupación por la detención de uno de sus miembros mientras se encontraba en su lugar de trabajo.

"Cada miembro merece ser tratado con dignidad y respeto, y nos comprometemos a garantizar que este miembro y su familia sepan que no están solos durante este difícil momento", manifestó el sindicato.