Barcelona SC vs LDU Quito EN VIVO por Liga Ecuabet 2026: qué canal transmite y a qué hora juegan

Todo listo para el partidazo entre las escuadras de Barcelona SC y LDU Quito en el Estadio Banco Pichincha por la jornada 22 de la Liga Pro Ecuabet 2026. Este denominado clásico se llevará a cabo el domingo 26 de julio a partir de las 7.15 p. m. horas locales con la transmisión en exclusiva de Zapping.

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Barcelona SC y LDU Quito protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada 22 de la Liga Pro Ecuabet 2026, en un duelo que puede marcar diferencias en la lucha por los primeros lugares de la clasificación. El conjunto 'torero' afronta el compromiso con la fortaleza que suele mostrar en el estadio Monumental Banco Pichincha, donde ha convertido su localía en un factor determinante.

Por su parte, LDU Quito aterriza en Guayaquil con la misión de dar un golpe de autoridad como visitante y recuperar terreno en la tabla. El elenco universitario ha tenido una campaña competitiva, aunque con cierta irregularidad fuera de casa, por lo que este compromiso representa una gran oportunidad para demostrar que también puede imponerse ante un rival directo. Por si fuera poco, el cuadro universitario llega luego de anunciar a Gustavo Álvarez como su nuevo estratega.

Se espera un encuentro de alta intensidad, con dos equipos acostumbrados a disputar encuentros de gran exigencia y con planteles capaces de marcar diferencias en cualquier momento. Barcelona SC intentará imponer su ritmo desde el inicio aprovechando el apoyo de su afición, mientras que LDU Quito apostará por un juego equilibrado y por sacar provecho de los espacios que pueda encontrar.

Barcelona SC anuncia su partido ante LDU Quito.

¿Cuándo juega Barcelona SC vs LDU Quito?

El partido entre Barcelona SC vs LDU Quito por la fecha 22 de la Liga Pro Ecuabet se verá este domingo 26 de julio en el Estadio Banco Pichincha. El 'Canario' espera hacerse fuerte de local y aprovechar la irregularidad que ha ido mostrando el conjunto universitario.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs LDU Quito?

Uno de los clásicos de Ecuador entre las escuadras de Barcelona SC vs LDU Quito inicia a partir de las 7.15 p. m. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.15 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.15 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 8.15 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona SC vs LDU Quito?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs LDU Quito se verá por la señal de Zapping para todo el territorio ecuatoriano. Será la única cadena exclusiva para este cotejo de la Liga Pro Ecuabet.

¿Cuánto cuesta ver Zapping en Ecuador?

Plan Pro: Precio de $11,90 al mes . Incluye más de 40 canales de entretenimiento y la transmisión completa de todos los partidos de la Liga Pro Ecuabet.

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Clásico entre Barcelona SC vs LDU se verá por Zapping.

Posibles alineaciones de Barcelona SC vs LDU Quito

Barcelona SC: Contreras, Vallecilla, Rangel, Carabalí, Báez, Lugo, Intriago, Mendoza, Díaz, Benedetto, Mejía.

LDU Quito: Valle, Adé, Cuero, Allala, Segovia, González, Pretell, Zambrano, Carabalí, Estrada, Corozo.

Barcelona SC vs LDU Quito: pronóstico, apuestas y cuánto paga

Sobre el papel, Barcelona SC se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante LDU Quito en esta jornada de la Liga Pro Ecuabet. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA SC EMPATE LDU Betsson 2.10 3.10 3.40 Betano 2.18 3.10 3.45 Bet365 2.10 3.25 3.30 1XBet 2.12 3.26 3.45 Doradobet 2.20 3.00 3.60

Últimos resultados de Barcelona SC vs LDU Quito: historial