Emelec vs Barcelona EN VIVO por el Clásico del Astillero de la LigaPro: a qué hora juegan y dónde ver

El fútbol ecuatoriano tendrá una nueva edición del Clásico del Astillero este domingo 13 de julio, cuando Emelec reciba a Barcelona SC por la jornada 18 de la LigaPro 2026, en un duelo que se perfila cargado de emociones de inicio a fin. El partido entre ambos equipos podrá seguirse a través de la señal de Zapping.

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El conjunto eléctrico afronta el compromiso con la necesidad de hacerse fuerte en casa para abandonar la parte baja de la tabla de posiciones. Emelec intentará sacar partido del apoyo de su afición para conseguir un triunfo que le acerque a los puestos de privilegio y, al mismo tiempo, le dé confianza de cara al torneo.

Barcelona SC encara el clásico con el objetivo de llevarse tres puntos que le permitan seguir en la disputa por los puestos de privilegio de la LigaPro. El conjunto torero buscará hacer valer su jerarquía en un estadio siempre exigente y ratificar sus aspiraciones al título con un triunfo en el duelo más relevante del fútbol ecuatoriano.

Emelec presentó el partido que sostendrá ante Barcelona

Más allá del momento que atraviesan ambos clubes, el Clásico del Astillero es siempre un partido distinto. La rivalidad histórica entre Emelec y Barcelona hace de este compromiso uno de los más esperados del calendario, en el que la intensidad, la presión y el orgullo suelen marcar el desarrollo de los 90 minutos.

¿Cuándo juega Emelec vs Barcelona?

El partido entre Emelec vs Barcelona SC por la jornada 18 de la Liga Pro Ecuador se juega el domingo 12 de julio en el Estadio George Capwell, en Guayaquil. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones del campeonato local.

¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona?

El cotejo entre Barcelona y Emelec inicia a partir de las 6.10 p. m. (hora de Perú). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países:

México: 5.10 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.10 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 7.10 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8.10 p. m.

España: 1.10 a. m. (lunes 13 de julio)

La LigaPro informó detalles de la transmisión del Emelec vs Barcelona

¿Dónde ver Emelec vs Barcelona?

La transmisión del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC por la fecha 18 de la LigaPro Ecuador se verá por la señal en vivo de Zapping para todo el territorio ecuatoriano.

Posibles alineaciones de Emelec vs Barcelona

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Luis Fernando León, Stalin Valencia, Ignacio Guerrico; Angelo Mian, Víctor Griffith, Sergio Quintero, Francisco Pizzini; Luca Klimowicz y José Neris.

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Jonathan Perlaza; Jefferson Intriago, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Luis Cano, Darío Benedetto y Jerly Wila.

Emelec vs Barcelona: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Barcelona se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Emelec en este clásico ecuatoriano. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: