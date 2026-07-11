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¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona SC y dónde ver partido por LigaPro Ecuador?

Emelec se enfrentará a Barcelona SC mañana en la fecha 18 del torneo ecuatoriano. El equipo local buscará revertir su irregular campaña reciente.

Antonio Vidal
Horarios y canales para ver Emelec vs Barcelona SC por LigaPro de Ecuador. Foto: composición Líbero/IG
Horarios y canales para ver Emelec vs Barcelona SC por LigaPro de Ecuador. Foto: composición Líbero/IG
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Emelec intentará conseguir un resultado positivo cuando enfrente mañana a Barcelona SC por la fecha 18 del torneo ecuatoriano. El encuentro está programado para disputarse desde las 6.10 p.m.

El conjunto visitante llega motivado tras conseguir una victoria en la jornada anterior y buscará mantener la racha positiva. En tanto, el equipo local afrontará este compromiso luego de haber igualado 1-1 ante Delfín. Su campaña reciente ha sido irregular, ya que en sus últimos cuatro partidos consiguió dos triunfos y dos empates, con cinco goles anotados y dos recibidos.

Por su parte, Barcelona llega con el impulso de haber derrotado 2-0 a Deportivo Cuenca en su última presentación. En sus cuatro encuentros más recientes registra dos victorias y dos derrotas, acumulando siete goles a favor y tres en contra.

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¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona SC?

El encuentro entre Emelec y Barcelona SC está programado para llevarse a cabo desde las 6.10 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países.

  • Ecuador: 6.10 p. m.
  • Perú: 6.10 p. m.
  • Colombia: 6.10 p. m.
  • México: 5.10 p. m.
  • Chile: 7.10 p. m.
  • Argentina: 8.10 p. m.
  • Brasil: 8.10 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 7.10 p. m.
  • España: 1.10 a. m. (lunes)

¿Dónde ver Emelec vs Barcelona SC?

El encuentro entre Emelec y Barcelona SC se podrá seguir por la señal de Zapping en Ecuador. Recuerda que aquí, en Líbero, podrás seguir el minuto a minuto gratis.

Pronósticos para el Emelec contra Barcelona SC

Estas son las principales cuotas, donde el Bombillo aparece como firme candidato para llevarse los tres puntos.

  • Betsson: Gana Emelec (2.45) | Empate (2.98) | Gana Barcelona SC (2.88)
  • Betano: Gana Emelec (2.60) | Empate (2.90) | Gana Barcelona SC (2.92)
  • bet365: Gana Emelec (2.40) | Empate (3.10) | Gana Barcelona SC (2.85)
  • 1xBet: Gana Emelec (2.66) | Empate (2.92) | Gana Barcelona SC (2.85)
  • DoradoBet: Gana Emelec (2.66) | Empate (2.90) | Gana Barcelona SC (2.90)
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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