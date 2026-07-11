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Luto en el fútbol: falleció jugador que disputó el Mundial 2026 a los 25 años

Este jugador fue parte de una hazaña histórica de su selección en el Mundial 2026 y recientemente se confirmó su sensible fallecimiento tras ser encontrado sin vida en un hotel.

Angel Curo
Falleció jugador que disputó el Mundial 2026 a los 25 años
Falleció jugador que disputó el Mundial 2026 a los 25 años | Composición: Líbero
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Conmoción en el mundo del fútbol. La prensa internacional confirmó que el futbolista de la selección de Sudáfrica Jayden Adams, quien venía de disputar todos los partidos en la fase de grupos del Mundial 2026, fue hallado sin vida este sábado en un hotel de Ciudad del Cabo.

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Falleció Jayden Adams, jugador que disputó el Mundial 2026 a los 25 años

La noticia fue confirmada por la prensa local y posteriormente por la Unión de Futbolistas Sudafricanos, sindicato que representa a los futbolistas de dicho país, que mediante un comunicado lamentó el repentino deceso de Jayden Adams. En el pronunciamiento, destacaron que era uno de los grandes talentos del fútbol sudafricano, además de una persona muy humilde.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", mencionaron.

Jayden Adams, Selección de Sudáfrica

Jayden Adams falleció a los 25 años luego de haber disputado el Mundial 2026

Adams nació en 2001 y se desempeñaba como mediocentro. Actualmente formaba parte del equipo Mamelodi Sundows, el más importante y representativo del fútbol de Sudáfrica. Además, poseía un gran talento con el balón, por lo que fue llamado para representar a su país en Norteamérica 2026.

En el torneo mundialista, fue titular en el debut ante México y luego entró en los partidos ante República Checa y Corea del Sur. Allí, los Bafana Bafana hicieron historia al clasificar por primera vez a una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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