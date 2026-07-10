Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer lugar en la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos cada uno. Sin embargo, el argentino podría estar un poco más arriba de no haber fallado no uno, sino dos penales en lo que va de este torneo con la selección argentina.

El primero que erró fue ante Austria en la fase de grupos, cuando el marcador estaba 0-0; y el segundo, ante Egipto por los octavos de final, cuando su equipo perdía 1-0. Si bien en ambos encuentros el argentino convirtió, con estos fallos se convirtió en el futbolista con más penales errados en la historia de los mundiales.

Ante esta coyuntura, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre si Lionel Messi seguirá ejecutando los penales de aquí en adelante y fue contundente al señalar que la Pulga puede hacer lo que quiera dentro de la cancha y que él no está en capacidad de decirle que deje de hacerlo.

“Primero, ni se me ocurre ir a decirle que no”, empezó diciendo el entrenador en la previa del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Luego, añadió que Messi sabrá si debe seguir pateando los penales o no, pero la decisión la tomará él dentro de la cancha: “Que haga lo que quiera. Nosotros tenemos gente que pueda patear, claro, pero va a patear él si quiere y si no, él sabrá. Que haga lo que quiera dentro de la cancha”.

Lionel Messi lleva ocho goles anotados. Foto: AFP

¿A qué hora juegan Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 está pactado para este sábado 11 de julio a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora argentina). La transmisión de este encuentro estará a cargo de América TV y América TV GO para nuestra región, mientras que DSports, DAZN y Paramount+ lo pasarán para toda Latinoamérica.