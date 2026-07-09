Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Suiza por cuartos de final del Mundial 2026

Argentina vs Suiza jugarán uno de los partidos más importantes de los cuartos de final del Mundial 2026. La 'Albiceleste', comandada por Lionel Messi, llega motivada tras su agónica remontada ante Egipto y buscará seguir en camino al bicampeonato. Por su parte, los suizos buscan eliminar a otra selección sudamericana y meterse entre las cuatro mejores. Por ello, conoce aquí el canal confirmado para ver el duelo.

Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Suiza

El enfrentamiento entre Argentina vs Suiza será uno de los más trascendentes por los cuartos de final del Mundial 2026 y contará con la transmisión EN VIVO por América TV (canal 4) por señal abierta. De igual modo, DirecTV Sports transmite el duelo para el resto de Sudamérica.

Si prefieres ver el duelo EN DIRECTO ONLINE contarás con la opción mediante las plataformas de streaming de DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

¿Qué canales transmiten partido de Argentina vs Suiza por Mundial 2026?

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: ViX Premium.

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llega Argentina al partido ante Suiza?

La selección de Argentina logró sacar adelante el resultado y consiguió una remontada agónica por 3-2 ante Egipto, en un partido que también estuvo cargado de polémica por el arbitraje. Sin embargo, dejó algo claro: la 'Albiceleste' nunca bajó los brazos, ya que consiguió marcar tres goles en 12 minutos.

Lionel Messi encabezó a su selección a remontar ante Egipto.

Además, llega con un Lionel Messi en gran estado de forma. El astro argentino sigue siendo determinante a sus 39 años y busca ampliar su registro como máximo goleador en la historia de los mundiales.