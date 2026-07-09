0
EN VIVO
Previa Francia vs Marruecos por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Suiza por cuartos de final del Mundial 2026

Argentina vs Suiza chocarán por los cuartos de final del Mundial 2026, partido que marcará la continuidad de Lionel Messi en el torneo. Conoce dónde ver la transmisión.

Angel Curo
Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Suiza
Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Suiza | Composición: Líbero
COMPARTIR

Argentina vs Suiza jugarán uno de los partidos más importantes de los cuartos de final del Mundial 2026. La 'Albiceleste', comandada por Lionel Messi, llega motivada tras su agónica remontada ante Egipto y buscará seguir en camino al bicampeonato. Por su parte, los suizos buscan eliminar a otra selección sudamericana y meterse entre las cuatro mejores. Por ello, conoce aquí el canal confirmado para ver el duelo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro

Canal confirmado para ver partido de Argentina vs Suiza

El enfrentamiento entre Argentina vs Suiza será uno de los más trascendentes por los cuartos de final del Mundial 2026 y contará con la transmisión EN VIVO por América TV (canal 4) por señal abierta. De igual modo, DirecTV Sports transmite el duelo para el resto de Sudamérica.

Si prefieres ver el duelo EN DIRECTO ONLINE contarás con la opción mediante las plataformas de streaming de DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

¿Qué canales transmiten partido de Argentina vs Suiza por Mundial 2026?

  • Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: Disney Plus y CazéTV.
  • Paraguay: GEN.
  • Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.
  • México: ViX Premium.
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llega Argentina al partido ante Suiza?

La selección de Argentina logró sacar adelante el resultado y consiguió una remontada agónica por 3-2 ante Egipto, en un partido que también estuvo cargado de polémica por el arbitraje. Sin embargo, dejó algo claro: la 'Albiceleste' nunca bajó los brazos, ya que consiguió marcar tres goles en 12 minutos.

Lionel Messi, Selección de Argentina, Mundial 2026

Lionel Messi encabezó a su selección a remontar ante Egipto.

Además, llega con un Lionel Messi en gran estado de forma. El astro argentino sigue siendo determinante a sus 39 años y busca ampliar su registro como máximo goleador en la historia de los mundiales.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 9 de julio

  2. Francia vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: alineaciones, a qué hora juega y dónde ver

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano