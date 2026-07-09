Pronóstico y cuotas del partido Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

Llegó el momento de ver a las selecciones de Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. El cuadro inglés ha batallado partido a partido para llegar a estas instancias, pero los 'vikingos' no piensan quedarse atrás en busca de su objetivo. Apuesta Legal te da a conocer las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas de este vibrante choque que tendrá como sede el Estadio Miami de Estados Unidos.

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Cuotas del partido Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

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Pronósticos Noruega vs. Inglaterra: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 1,90 por la victoria de la selección inglesa, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 3.75. En caso de concretarse un triunfo en los 90 minutos de Noruega, el pago es de 4,10.

La selección de los 'Tres Leones' se ha mantenido invicto en este Mundial 2026 ante las escuadras de Croacia, Ghana, Panamá, RD Congo y México. Por su parte, los 'vikingos' ganaron todos sus choques ante Irak, Senegal, Costa de Marfil y Brasil; con la excepción de Francia cuando envió una alineación alterna.

¿Cómo llegan Noruega vs. Inglaterra? Historial

Noruega ha sumado victorias ante Irak (4-1), Senegal (3-2), Costa de Marfil (2-1) y Brasil (2-1); mientras que su única caída fue ante los franceses (1-4).y Egipto (3-2). Erling Haaland es su máximo goleador con siete anotaciones y sigue en la lucha por la Bota de Oro.

Por el lado de Inglaterra, avanzó a esta instancia como invicto en la Copa del Mundo 2026: le ganó a selecciones como Croacia (4-2), Panamá (2-0), RD Congo (2-1) y México (3-2); mientras que igualó con Ghana (0-0).

El historial de ambas selecciones es el siguiente:

Inglaterra 1-0 Noruega (Amistoso 2014)

Noruega 0-1 Inglaterra (Amistoso 2012)

Noruega 0-0 Inglaterra (Amistoso 1995)

Inglaterra 0-0 Noruega (Amistoso 1994)

Noruega 2-0 Inglaterra (Eliminatorias 1993)

Inglaterra 1-1 Noruega (Eliminatorias 1992)

Noruega 2-1 Inglaterra (Eliminatorias 1981)

Inglaterra 4-0 Noruega (Eliminatorias 1980)

¿A qué hora juega Noruega vs. Inglaterra?

Este partido entre Noruega e Inglaterra se disputará el sábado 11 de julio a partir de las 4.00 p. m., hora peruana.

Argentina: 20.00 horas | Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: 19.00 horas | Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: 20.00 horas | Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: 19.00 horas | DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: 18.00 horas | DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: 18.00 horas | DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: 17.00 horas | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Perú: 18.00 horas | DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney Plus, Paramount+

Uruguay: 20.00 horas | DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: 19.00 horas | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: 19.00 horas | DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Posibles alineaciones de Noruega vs. Inglaterra

Noruega : Örjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem, David Moller Wolfe, Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

: Örjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem, David Moller Wolfe, Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane.

Estado actual de Noruega e Inglaterra

Noruega afronta los cuartos de final convertida en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El conjunto escandinavo eliminó consecutivamente a Costa de Marfil y luego dio el golpe del torneo al vencer por 2-1 a Brasil en los octavos de final, con una propuesta equilibrada, intensidad en la presión y una notable eficacia ofensiva liderada por Erling Haaland.

Inglaterra, en tanto, mantiene el cartel de candidata tras superar con autoridad dos exigentes eliminatorias. Los dirigidos por Thomas Tuchel dejaron en el camino a la República Democrática del Congo y posteriormente derrotaron por 3-2 a México en un vibrante encuentro de octavos, con lo que ratificaron el poder ofensivo de un plantel repleto de talento.