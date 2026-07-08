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¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

Conoce qué canales serán los responsables de transmitir cada uno de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 por señal abierta o televisión de paga.

Diego Medina
Conoce los canales que transmitirán los cuartos de final del Mundial 2026.
Conoce los canales que transmitirán los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Cada vez restan menos partidos para definir el título del Mundial 2026. De momento, se vivirán unos emocionantes cuartos de final, en los que hay poderosos elencos que lucharán palmo a palmo por su clasificación a semifinales. Conoce qué compromisos transmitirán los canales oficiales de la Copa del Mundo en Perú, como América TV y DSports.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

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Canales que transmiten los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

JUEVES 9 DE JULIO

  • Francia vs. Marruecos - 15.00 p. m. | DSports, DGO y Paramount+

VIERNES 10 DE JULIO

  • España vs. Bélgica - 14.00 p. m. | América TV, América tvGO, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

SÁBADO 11 DE JULIO

  • Noruega vs. Inglaterra - 16.00 p. m. | DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina vs. Suiza - 20.00 p. m. | América TV, América tvGO, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

Mundial 2026

Así quedaron las llaves de los cuartos de final.

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Una vez que culminen los cuartos de final, la FIFA indicó que los dos partidos de semifinales se disputarán el 14 y 15 de julio, de acuerdo con la programación de los cotejos. Cada duelo iniciará a las 14.00, hora peruana (19.00 horas GMT).

¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026, cuyos protagonistas serán las escuadras que pierdan en semifinales, se disputará el sábado 18 de julio desde las 16.00, hora peruana (21.00 horas GMT).

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio desde las 14.00, hora peruana (19.00 horas GMT).

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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