¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

Cada vez restan menos partidos para definir el título del Mundial 2026. De momento, se vivirán unos emocionantes cuartos de final, en los que hay poderosos elencos que lucharán palmo a palmo por su clasificación a semifinales. Conoce qué compromisos transmitirán los canales oficiales de la Copa del Mundo en Perú, como América TV y DSports.

Canales que transmiten los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

JUEVES 9 DE JULIO

Francia vs. Marruecos - 15.00 p. m. | DSports, DGO y Paramount+

VIERNES 10 DE JULIO

España vs. Bélgica - 14.00 p. m. | América TV, América tvGO, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

SÁBADO 11 DE JULIO

Noruega vs. Inglaterra - 16.00 p. m. | DSports, DGO y Paramount+

Argentina vs. Suiza - 20.00 p. m. | América TV, América tvGO, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

Así quedaron las llaves de los cuartos de final.

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Una vez que culminen los cuartos de final, la FIFA indicó que los dos partidos de semifinales se disputarán el 14 y 15 de julio, de acuerdo con la programación de los cotejos. Cada duelo iniciará a las 14.00, hora peruana (19.00 horas GMT).

¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026, cuyos protagonistas serán las escuadras que pierdan en semifinales, se disputará el sábado 18 de julio desde las 16.00, hora peruana (21.00 horas GMT).

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio desde las 14.00, hora peruana (19.00 horas GMT).