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Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Francia vs. Marruecos chocan este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Francia vs. Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
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Francia vs. Marruecos: horario del partido
Si estás disfrutando de los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Francia vs. Marruecos, por la ronda de cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Perú: 3.00 p. m.
- Colombia: 3.00 p. m.
- Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia: 4.00 p. m.
- Chile: 4.00 p. m.
- Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 4.00 p. m.
- Argentina: 5.00 p. m.
- Brasil: 5.00 p. m.
- Paraguay: 5.00 p. m.
- Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Francia vs. Marruecos?
- Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- México: VIX Premium
- Costa Rica: Teletica y FOX
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026
Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Francia y Marruecos se vean las caras en una Copa del Mundo. Su único enfrentamiento en esta competición se dio en el Mundial de Qatar 2022, cuando los galos derrotaron por 2-0 a los africanos en las semifinales, gracias a los goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.
Francia eliminó a Marruecos en el Mundial 2022. | Foto: AFP
De acuerdo con lo ocurrido en las instancias eliminatorias del Mundial 2026, Francia dejó en el camino a Suecia y Paraguay, a las que venció por 3-0 y 1-0, respectivamente. Por su parte, Marruecos tuvo que llegar a los penales para eliminar a Países Bajos, mientras que en octavos de final goleó al anfitrión Canadá.
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