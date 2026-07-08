Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Francia vs. Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Francia vs. Marruecos: horario del partido

Si estás disfrutando de los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Francia vs. Marruecos, por la ronda de cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos?

Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

México: VIX Premium

Costa Rica: Teletica y FOX

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026

Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Francia y Marruecos se vean las caras en una Copa del Mundo. Su único enfrentamiento en esta competición se dio en el Mundial de Qatar 2022, cuando los galos derrotaron por 2-0 a los africanos en las semifinales, gracias a los goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Francia eliminó a Marruecos en el Mundial 2022. | Foto: AFP

De acuerdo con lo ocurrido en las instancias eliminatorias del Mundial 2026, Francia dejó en el camino a Suecia y Paraguay, a las que venció por 3-0 y 1-0, respectivamente. Por su parte, Marruecos tuvo que llegar a los penales para eliminar a Países Bajos, mientras que en octavos de final goleó al anfitrión Canadá.