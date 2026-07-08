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Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Francia vs. Marruecos chocan este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Francia y Marruecos juegan este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026.
Francia y Marruecos juegan este jueves por los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Francia vs. Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: Messi, Mbappé y Haaland luchan por la Bota de Oro

Francia vs. Marruecos: horario del partido

Si estás disfrutando de los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Francia vs. Marruecos, por la ronda de cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Perú: 3.00 p. m.
  • Colombia: 3.00 p. m.
  • Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia: 4.00 p. m.
  • Chile: 4.00 p. m.
  • Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 4.00 p. m.
  • Argentina: 5.00 p. m.
  • Brasil: 5.00 p. m.
  • Paraguay: 5.00 p. m.
  • Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos?

  • Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Costa Rica: Teletica y FOX
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial 2026

Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Francia y Marruecos se vean las caras en una Copa del Mundo. Su único enfrentamiento en esta competición se dio en el Mundial de Qatar 2022, cuando los galos derrotaron por 2-0 a los africanos en las semifinales, gracias a los goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Francia eliminó a Marruecos en el Mundial 2022.

Francia eliminó a Marruecos en el Mundial 2022. | Foto: AFP

De acuerdo con lo ocurrido en las instancias eliminatorias del Mundial 2026, Francia dejó en el camino a Suecia y Paraguay, a las que venció por 3-0 y 1-0, respectivamente. Por su parte, Marruecos tuvo que llegar a los penales para eliminar a Países Bajos, mientras que en octavos de final goleó al anfitrión Canadá.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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