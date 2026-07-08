Francia vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Todo listo para el partido entre Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Boston. Este cotejo se llevará a cabo el jueves 9 de julio a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT) con la transmisión de DSports y DGO. Ambos equipos tiene potencial para llegar a la semifinal del magno certamen de la FIFA, por lo que se espera unos 90 minutos llenos de intensidad.

Francia afronta los cuartos de final del Mundial 2026 con la confianza de ser uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ha ganado todos sus compromisos mundialistas y viene de eliminar por 1-0 a Paraguay en un duelo mucho más exigente de lo esperado. Con un plantel repleto de talento, liderado por Kylian Mbappé y respaldado por una defensa que ha concedido muy poco, los galos llegan como candidatos al título y con la misión de alcanzar una nueva semifinal.

Marruecos, por su parte, continúa escribiendo una historia memorable. Los Leones del Atlas han confirmado que lo realizado en Qatar 2022 no fue casualidad y vuelven a instalarse entre los ocho mejores del mundo. Tras superar una fase de grupos muy competitiva y dejar en el camino a Canadá con un convincente 3-0 en octavos, el combinado marroquí se presenta como un rival incómodo gracias a su orden defensivo, su velocidad para salir al contragolpe y figuras como Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi.

El choque promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final por el contraste de estilos y el antecedente de la semifinal de 2022, cuando Francia frenó el sueño marroquí. Los europeos parten con el favoritismo por la calidad de su plantilla y el gran momento de Mbappé, pero Marruecos ya ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a las grandes potencias. Se espera un encuentro intenso, de pocos espacios y con una plaza en semifinales que seguramente se definirá por detalles.

Francia y Marruecos buscan su clasificación a semifinales del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Francia vs Marruecos?

El partido entre Francia vs Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 9 de julio en el Estadio Boston de Massachusetts, Estados Unidos. Ambos elencos han hecho méritos suficientes para llegar a estas instancias, por lo que no se guardarán nada para estar entre los cuatro mejores del planeta.

¿A qué hora juega Francia vs Marruecos?

Este choque de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia vs Marruecos inicia a partir de las 15.00 hora peruana (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 16.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17.00 horas

España: 22.00 horas

¿Dónde ver Francia vs Marruecos?

La transmisión del partido entre Francia vs Marruecos por el Mundial 2026 se verá en la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, tienes la opción vía streaming de sintonizarlo en las aplicaciones de DGO y Paramount+ a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Francia vs Marruecos

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter

Árbitros de Francia vs Marruecos

Árbitro central: Facundo Tello (ARG)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Cuarto árbitro: Darío Herrera (ARG)

Árbitro de reserva: Cristian Navarro (ARG)

Los árbitros del Francia vs Marruecos.

Posibles alineaciones de Francia vs Marruecos

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Marruecos: Yassine Bounou, Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bilel El Khanouss, Brahim Diaz y Soufiane Rahimi.

Francia vs Marruecos: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Francia se perfila como favorita para llevarse la victoria ante Marruecos en estos cuartos de final del Mundial 2026. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS FRANCIA EMPATE MARRUECOS Betsson 1.60 3.95 6.60 Betano 1.65 4.00 6.00 Bet365 1.57 3.80 6.50 1XBet 1.60 4.08 6.91 Doradobet 1.64 3.86 6.20

Francia vs Marruecos: historial