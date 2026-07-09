¿A qué hora juega España vs Bélgica y dónde ver partido por cuartos de final del Mundial 2026?
La selección española llega como la principal favorita ante Bélgica y buscará su pase a las semifinales del Mundial 2026. Conoce la programación del partido aquí.
El Mundial 2026 entra en su fase más emocionante y España y Bélgica se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final. El compromiso está programado para el viernes 10 de julio y pondrá frente a frente a dos selecciones que atraviesan un gran presente, aunque con propuestas futbolísticas completamente distintas.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente ha cimentado su camino gracias a una defensa sólida y ordenada, mientras que Bélgica ha basado su éxito en el poder ofensivo, una de las principales razones por las que logró instalarse entre los ocho mejores del torneo.
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¿A qué hora juega España vs Bélgica por el Mundial 2026?
Este partido está programado para jugarse desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, aquí puedes revisar los horarios para otros países.
- México (CDMX): 1.00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver el partido de España contra Bélgica?
Este compromiso se podrá seguir por la señal de DSports y América TV. Además, lo puedes ver vía streaming a través de DGO, América TVGO y Paramount+. A continuación, la lista de canales para otros países del continente.
- Argentina: DSports (DIRECTV Sports), Flow Sports | DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, SBT | Globoplay, Disney+ Premium, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV, Zapping
- Chile: Chilevisión, DSports (DIRECTV Sports) | DGO, Paramount+
- Colombia: Win Sports, DSports (DIRECTV Sports), Radio Nacional de Colombia | DGO, Win Play, Paramount+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports (DIRECTV Sports) | DGO, Paramount+
- Paraguay: Tigo Sports
- Uruguay: DSports (DIRECTV Sports), AUF TV | DGO, Paramount+
- Venezuela: DSports (DIRECTV Sports), Inter | DGO
Previa de España vs Bélgica: últimos partidos
España llega a este encuentro tras eliminar a Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, por lo que arriba con confianza para dejar en el camino a otra potencia como Bélgica.
- Portugal 0-1 España | 6 de julio de 2026 | Mundial 2026
- España 3-0 Austria | 2 de julio de 2026 | Mundial 2026
- Uruguay 0-1 España | 26 de junio de 2026 | Mundial 2026
- España 4-0 Arabia Saudí | 21 de junio de 2026 | Mundial 2026
- España 0-0 Cabo Verde | 15 de junio de 2026 | Mundial 2026
Por su parte, Bélgica llega tras aplastar al coanfitrión del certamen por un rotundo 4-1, con lo que demostró su poderío europeo. Por ello, el duelo ante España promete más de una emoción.
- Estados Unidos 1-4 Bélgica | 6 de julio de 2026 | Mundial 2026
- Bélgica 3-2 Senegal (tras prórroga) | 1 de julio de 2026 | Mundial 2026
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica | 26 de junio de 2026 | Mundial 2026
- Bélgica 0-0 Irán | 21 de junio de 2026 | Mundial 2026
- Bélgica 1-1 Egipto | 15 de junio de 2026 | Mundial 2026
¡Vamos al Circo!
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