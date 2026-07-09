España vs Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver
Sigue el partido entre España y Bélgica por el Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026.
España se enfrenta a Bélgica este viernes 10 de julio, a partir de las 2.00 p. m. en Perú y de las 4.00 p. m. en Argentina, en partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, que se juega en el Estadio Los Ángeles y promete emoción de principio a fin.
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España vs. Bélgica: previa del partido
El cuadro español, uno de los principales candidatos al título, viene de eliminar a Portugal en octavos y previamente se deshizo de Suecia. Lamine Yamal es el principal baluarte de este equipo, que combina juventud con algunos elementos de experiencia.
Por su parte, sin tantas estrellas como en Mundiales anteriores, los Red Devils han mejorado y en su última presentación vencieron a Estados Unidos por 4-1; además, en dieciseisavos de final vencieron a Senegal con cierto sufrimiento.
Recordemos que el ganador de esta llave enfrentará a Francia, que se impuso a Marruecos, en semifinales, en partido que se llevará a cabo este martes 14 de julio en el Estadio Dallas.
España y Bélgica se enfrentan por el Mundial 2026
España vs. Bélgica: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos: 3.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 9.00 p. m.
España vs. Bélgica: dónde ver
- Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO y TV 360
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+, Telefe, mitelefe y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play y Radio Nacional de Colombia
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas
- Paraguay: GEN
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Inter y Televen
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV, Disney+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX One, FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, TDP Play, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
España vs. Bélgica: pronóstico y cuotas de apuesta
España tiene un importante favoritismo, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas.
|Casas
|España
|Empate
|Bélgica
|Te Apuesto
|1.70
|3.75
|5.10
|Betano
|1.67
|3.85
|5.20
|Apuesta Total
|1.70
|3.96
|5.50
|Betsson
|1.65
|4.05
|5.60
|Caliente
|1.64
|4.00
|5.50
España vs. Bélgica: últimos enfrentamientos
- España 0-2 Bélgica | Amistoso 2026
- España 5-0 Bélgica | Eliminatorias Mundial 2010
- Bélgica 1-2 España | Eliminatorias Mundial 2010
- Bélgica 0-2 España | Eliminatorias Mundial 2006
- España 2-0 Bélgica | Eliminatorias Mundial 2026
España vs. Bélgica: estadio
Estadio Los Ángeles
El choque España vs. Bélgica se disputará en el SoFi Stadium, denominado oficialmente para el torneo como Estadio Los Ángeles (Inglewood, California). Este imponente y moderno recinto cuenta con una capacidad para 70.240 espectadores.
España vs. Bélgica: alineaciones probables
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.
¡Vamos al Circo!
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