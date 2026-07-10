Vinicius Jr. rompe su silencio tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026: ¿Qué dijo?

Vinicius Jr. se pronunció una semana después de la dura eliminación de Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega, equipo que derrotó por 2-1 al cuadro sudamericano en la fase de octavos de final. El atacante brasileño rompió su silencio y dio sus primeras impresiones sobre el amargo desenlace ante los noruegos.

¿Qué dijo Vinicius Jr.?

A través de su cuenta de Instagram, Vinicius Jr. publicó un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la participación de Brasil en la presente Copa del Mundo y agradeció a la hinchada y a su círculo más cercano por el apoyo que le han brindado tras el difícil momento de la Canarinha.

“Casi cuatro años después, y de nuevo pensando en qué escribir tras la decepción del Mundial. Vi a tanta gente de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar. Llevar la camiseta de la selección nacional es el mayor orgullo de mi vida, y ser eliminados en octavos de final es una sensación difícil de explicar”, señaló.

Vinicius Jr. lamentó la eliminación de Brasil en el Mundial 2026.

Pide disculpas

En ese sentido, “Vini” ofreció disculpas a su país por este nuevo tropiezo en un Mundial. Recordemos que Brasil lleva 24 años sin salir campeón del mundo; la última vez lo hizo en Corea-Japón 2002. “Les pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”, finalizó.

Brasil en el Mundial 2026

Cabe precisar que Brasil debutó en el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Marruecos por el grupo C. Posteriormente, goleó por 3-0 a Haití y a Escocia, con lo que clasificó a dieciseisavos de final como líder de su grupo. En la siguiente instancia, el “Scratch” superó por 2-1 a su similar de Japón y perdió por el mismo marcador en octavos de final ante Noruega.