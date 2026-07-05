La selección de Brasil perdió 2-1 ante Noruega y quedó eliminada del Mundial 2026. Sin embargo, hubo un momento en el encuentro en que la Canarinha pudo haberse puesto adelante en el marcador, pero finalmente Bruno Guimarães erró el penal en los primeros 15 minutos del cotejo.

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Sucede que, en una jugada previa, Matheus Cunha se adentró en el área y fue trabado por un defensor noruego. El árbitro no había cobrado falta, pero luego de revisar las imágenes en el VAR, finalmente cobró la pena máxima para la cinco veces campeona del mundo.

No obstante, cuando muchos pensaban que Vinícius Júnior iba a ser el encargado de patear el penal, este agarró el balón y se lo cedió a su compañero Bruno Guimarães, quien no pudo vencer al portero Nyland, y finalmente quedaron eliminados por el doblete de Erling Haaland.

Al final del encuentro, Davide Ancelotti, hijo de Carletto y asistente de la selección de Brasil, explicó por qué el mediocampista del Newcastle pateó el penal en lugar del delantero del Real Madrid: “Se decidió antes del partido que Bruno Guimarães debía lanzar el penal. Fallar un penal puede ocurrir en el fútbol… hoy, ocurrió”.

Adicional a esto, Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa y explicó por qué esta decisión: “Porque hicimos una estadísticas de un año de los jugadores rivales, también de los nuestros y el mejor de la selección era Raphinha. Obviamente que estaba en aquel momento en el campo, el mejor para tirar el penal es Neymar, después Igor Tiago, después Raphinha y después de Raphinha era Bruno Guimaraes. Y después de Bruno era Martinelli. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo”.

Bruno Guimaraes erró el penal de Brasil ante Noruega.

¿Qué dijo Ancelotti tras la derrota de Brasil?

En conferencia de prensa, Carletto Ancelotti señaló que tuvieron algunas ocasiones para abrir el marcador, pero no lograron empatar el partido cuando Noruega se puso arriba en el marcador.

"Bueno, creo que la primera parte tuvimos muchas oportunidades. El partido iba bien, en la segunda creamos oportuniades interesantes cuando el partido iba 0 a 0, tuvimos algunas ocasiones, luego el partido se decantó para su lado. Intentamos ser más profundos, pero no conseguimos empatar el partido”, empezó diciendo el italiano.

“Evindemente, todos están decepcionados teniendo en cuenta lo sucedido. No hemos jugado una copa espectacular, pero si lo hemos hecho bien. Nos merecimos llevar la victoria, pero hay que aceptar que ha sido una derrota que tenemos que continuar haciendo nuestro trabajao, mejorando”, añadió el entrenador de Brasil.